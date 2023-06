L’échevin Ecolo, Thibaut Wauthier, sera tête de liste à Berchem en 2024 : les Verts aimeraient reconduire la majorité actuelle avec Les Engagés et le PS

À lire aussi

”On veut rester en majorité”, déclare le candidat-bourgmestre. Et avec qui ? “Cela se passe très bien avec l’équipe actuelle.” Un renversement des humanistes de Christian Lamouline dans l’opposition via une alliance avec le MR ? L’écologiste se refuse à tout commentaire à ce sujet, insistant sur les “bonnes relations” au sein de l’actuelle majorité Les Engagés-Ecolo-PS. Parmi les projets que les Verts veulent concrétiser après 2024 : la poursuite du Plan Good Move en gestation et du Plan Climat.

Les places suivantes de la liste Ecolo seront occupées par Katia Van Den Broucke (actuelle échevine), Nelson Kenmogne et Morgane Justens.