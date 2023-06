Lise Batungowski quitte les socialistes et rejoint Défi à Uccle : “je ne pars pas pour attaquer le PS mais par souci de cohérence”

Encartée depuis plus de 10 ans au PS, la conseillère communale uccloise Lise Batungowski, quitte les socialistes pour rejoindre Défi. “Je ne pars pas pour attaquer le PS je pars par soucis de cohérence avec mes idées. Je ne me retrouve plus dans la manière avec laquelle le parti véhicule ses idées.” L’élue pointe surtout du doigt des divergences sur la question de la laïcité et sur la défense des entrepreneurs.