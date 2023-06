Maire de Téhéran à Bruxelles : Pascal Smet dément avoir fait pression sur les affaires étrangères et charge Hajda Lahbib

Dans la majorité, PS, Ecolo et Défi ont tiré au gros plomb, n’épargnant pas Hadja Lahbib au passage. Du côté du PS, Martin Casier a jugé la situation “extrêmement grave, a demandé “comment se fait-il que le maire de Téhéran marche dans les rues de Bruxelles et quelles actions ont été menées par vos services et vous-même pour que cela soit possible”. Et a pointé l’absence de prise de responsabilité de la ministre fédérale des Affaires étrangères, la libérale Hadja Lahbib. Même ton pour Défi et Ecolo. L’indignation était encore plus perceptible dans l’opposition.

"Shame on you”, a crié le député N-VA Matthias Vanden Borre. Même réaction de David Leisterh, qui estime que “ce qui s’est passé à Bruxelles est honteux. C’est Masha Amini qui nous regarde.” Le chef de groupe MR y voit “une très grave erreur politique. Vous avez insisté, expressément, contre l’avis des Affaires étrangères pour que ces personnes puissent venir. Les principes et valeurs de notre région sont compromis. Bruxelles est salie.” Et a demandé que Pascal Smet “présente, à tout le moins, ses excuses”. Pour mémoire, Les Engagés ont demandé, hier, la tête de Pascal Smet.

Visiblement tendu suite à la salve d’attaques, le secrétaire d’État bruxellois a promis de “faire preuve de totale transparence devant ce parlement”. […] “Je souhaite défendre, assumer et protéger mon action politique et mon intégrité.” À ce titre, “je publierai tous les échanges d’e-mails envoyés, reçus de et par mon cabinet afin de garantir cette transparence totale.” Pascal Smet, qui a également fait la promotion de la “diplomatie des villes”, a expliqué que la Région bruxelloise – considérée ici comme ville hôte de l’Urban Summit – a dit comprendre l'émoi.

”Je comprends parfaitement la réaction des personnes qui trouvent cela inacceptable, si l’on regarde la situation d’un point de vue national. Or, il faut prendre en compte le contexte international, le point de vue international de l’événement.“ Il ne s’agit pas d’une initiative de la Région bruxelloise qui invite ces 322 villes de sa propre initiative. Si cela avait été le cas, cela ne serait pas acceptable.

Pascal Smet a ensuite démenti avoir fait pression sur les Affaires étrangères, sa ministre Hadja Lahbib (MR) en l’occurrence. “J’assume l’invitation de la ville de Téhéran à Bruxelles par Metropolis, ceci dans un contexte international. Cependant, nous n’avons jamais demandé la présence du maire lui-même. Nous voulions une délégation de la ville, politique ou administrative. D’ailleurs, on remarque (dans les échanges de mail, NDLR) qu’il s’agit surtout d’un ton informatif, de communication. Aucune pression n’a été effectuée sur les Affaires étrangères. […] Pour moi, un non est un non. Je n’ai jamais obtenu ce non (de la part des Affaires étrangères, NDLR). On a discuté du contexte international, elle (la ministre Lahbib) a suivi. Elle a délivré les visas. Nous avons accepté. J’assume. Mais je démens formellement l’idée que nous leur aurions déroulé le tapis rouge.”