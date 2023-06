Saint-Josse oublie de calculer le précompte qu’elle se doit à elle-même : de 48 000 à plus d’un million d’euros

À lire aussi

Pour Emir Kir, il s’agit là d’un souci sans conséquence, et donne le contexte. “En 2021, il y a eu des soucis au niveau du changement du receveur communal (chargé d’exécuter les comptes communaux, NdlR). Le nouveau receveur a rajouté cette ligne aux comptes, qui avait été oubliée.” De l’enfumage pour les Verts : “ce ne sont pas quelques milliers d’euros mais près de 1,2 million, plus de 1 % des dépenses de la commune : quand on cherche à tout prix des économies une telle erreur n’est pas un couac individuel mais une erreur collective du collège”.

Quoi qu’il en soit, les écologistes s’inquiètent encore de deux choses : le délai de livraison de ces comptes de 2021, ce qui rendra le vote d’un budget pour l’année 2023 impossible avant l’automne prochain, forçant Saint-Josse à continuer de fonctionner avec des centimes additionnels. Deuxièmement, que ce rehaussement imprévu implique des “coupes drastiques dans plusieurs autres points, comme les formations ou les infrastructures”. Pour Emir Kir, l’inquiétude n’a pas lieu d’être puisque c’est justement grâce au précompte immobilier (sur les bureaux), ayant permis une rentrée de 9,1 millions d’euros alors qu’elle était 7,8 en 2020, que les comptes sont clôturés dans le vert. “Les efforts ont été faits sans taxer les citoyens, et sans entraver le service de la commune auprès d’eux. De plus, nous n’actons plus de nouveaux projets s’ils ne sont pas massivement subsidiés” par la région.

Des “dettes à court terme” qui explosent

Pour Ecolo, les arguments maïoraux relèvent de la diversion. “On navigue à vue, mais on va vers les rochers”. Pour exemple : l’achat, acté au conseil communal de ce mercredi, de deux nouvelles maisons dans le quartier nord, qui fera encore augmenter le précompte immobilier communal. Ecolo s’inquiète aussi des “dettes à court terme”, passées de 24 millions en 2019 à 32 millions aujourd’hui. Là-dessus, Kir reconnaît, “ces années-là, il y a eu plus de dépenses”.