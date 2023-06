Le Mirano comme on ne l’avait jamais vu. Calme, studieux même. Et pour cause, ce jeudi après-midi, toute l’équipe – du videur au directeur – suit la formation Sacha, pour “Safe Attitude Contre le Harcèlement et les Agressions”, donnée par l’ASBL Z (qui est derrière l’organisation du festival Esperenzah !, notamment). Si le projet est né en 2018, Inès Ayyadi, formatrice, constate une hausse de la demande depuis le mouvement Balance Ton Bar de la part des clubs et du monde politique. Equal. brussels et la Fédération Wallonie-Bruxelles financent d’ailleurs trois temps plein cette année. “Je sens qu’il y a un fort intérêt et une volonté, mais on constate tout de même que le secteur manque de moyens. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles demande du budget, et celui-ci doit être pérennisé.” La Secrétaire d’État à l’Égalité des chances, Nawal Ben Hamou (PS), en a conscience. “Après l’arrivée de Balance Ton Bar, le monde militant nous a bousculés, c’était à nous de nous engager.” Avec la Cocof et la VGC, la Région débloquait alors 610 000 euros pour lutter contre le harcèlement sexuel dans le milieu de la nuit.

Contrer le pinkwashing

Dans le monde de la nuit, Balance Ton Bar a provoqué un séisme dont on se serait bien passé après la crise sanitaire. Il a fallu rassurer le public. Le dispositif “Angela”, qui existait déjà avant Balance Ton Bar, consistant à demander à voir Angela – un nom de code – à un membre de l’établissement en cas d’agression ou de harcèlement, montre ses limites. “Ce dispositif fait peser la plus grande pression sur une seule personne dans le bar. Or, il faut que ça soit collectif, que toute l’équipe sache comment réagir.”

D’autant plus que, parfois, les bars communiquent sur Angela, mais ne sont en réalité pas capables de réagir lorsque le code est demandé. Un dangereux pinkwashing, qui fait planer le doute sur la réelle volonté de certaines institutions à assurer la sécurité de ses clientes. “Il pourrait y avoir des primes données par les services publics en fonction de la formation des équipes au sujet des violences sexistes et sexuelles.” Plus l’équipe est formée, plus le subside est gros. Dans le Mirano, ce jeudi après-midi, Nawal Ben Hamou réagit : “si c’est quelque chose qui vient du secteur, pourquoi pas ?”

Du côté du Mirano, on s’attend à ce que la formation débouche sur “une évolution plus que sur un changement concret, on va plus communiquer sur le sujet et aller plus en profondeur”. La célèbre boîte de Saint-Josse, citée comme toutes ses concurrentes bruxelloises dans les témoignages de Balance Ton Bar, fonctionnait déjà avec Angela et veut faire de la lutte contre les violences sexuelles son “fer de lance”, confirme Nicolas Bordier, directeur de l’établissement.