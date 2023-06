Conflit canin au parc de Woluwe, le retour : Bruxelles Environnement s’est trompée de plans pour les zones sans laisse

À lire aussi

Bruxelles Environnement expliquait mardi à la Dernière Heure que les zones étaient inchangés et que les maîtres avait simplement pris des libertés au fil du temps. D’où la nécessité de reclarifier les zones. Une réponse qui n’a visiblement pas apaisé les maîtres. Bruxelles Environnement a continué de recevoir de nombreuses plaintes concernant leur projet. Au point de faire douter l’agence qui a vérifié les plans mis en ligne pour l’enquête publique.

”Il s’agit en réalité de plans obsolètes, confie la pote parole de BE. C’est une erreur. On aurait préféré que ça n’arrive pas évidemment. Les zones sur ces plans en ligne ne correspondent pas aux zones de liberté actuelles. Nous allons voir si nous devons annuler notre demande d’aménagements ou la modifier. Notre objectif n’a jamais été de changer les zones actuelles au contraire nous voulons les garder telles quelles, même superficie, même emplacement. Nous allons organiser des rencontres avec les associations et tous les usagers du parc, avec et sans chien, pour voir comment améliorer la cohabitation entre tout le monde. Nos objectifs restent le bien-être des chiens et de tous les autres animaux du parc ainsi qu’une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers.”

Dans tous les cas des aménagements restent nécessaires. La commune de Woluwe-Saint-Pierre est demandeuse de clarification, certaines bornes de délimitation sont vieilles et peu lisibles. La phase de concertation aura lieu avant la réintroduction de la demande de permis (avec les bons plans).