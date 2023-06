Mauvaise qualité de l'air à Bruxelles : le seuil d'information pour les concentrations en ozone dépassé ce vendredi

Vendredi, les concentrations en ozone ont atteint 187 µg/m3 à Idegem, en Flandre orientale, et 181 µg/m3 à Neder-Over-Heembeek, dans la capitale. Ainsi, moins de 1% de la population a été exposée à des concentrations d'ozone dépassant le seuil d'information. En Wallonie, Havinnes (Tournai) a enregistré jusqu'à 169 µg/m3.

Samedi, le temps s'annonce encore chaud et ensoleillé, avec des maxima jusqu'à 29°C dans le centre du pays. Cette météo et l'accumulation de la pollution de ces derniers jours entraîneront de nouveau une hausse des concentrations en ozone. Le seuil d'information pourrait donc être une nouvelle fois dépassé localement.

Dimanche, des averses orageuses seront possibles et ce risque sera plus faible. Toutefois, Celine ne l'exclut pas totalement pour les lieux qui resteront ensoleillés l'après-midi.

Eviter tout exercice physique inhabituel ou en plein air entre midi et 22h00

À partir de lundi, le temps sera progressivement moins chaud et les concentrations d'ozone reviendront graduellement vers des valeurs normales pour cette période de l'année.

Une exposition à des concentrations élevées d'ozone peut engendrer des difficultés respiratoires, notamment lors d'efforts physiques importants ; une éventuelle irritation des yeux et des voies respiratoires supérieures ; de la toux chez les personnes sensibles ; et une augmentation de la fréquence et de la gravité des symptômes chez les personnes asthmatiques.

À titre préventif, la Cellule interrégionale de l'environnement conseille aux personnes particulièrement sensibles à la pollution atmosphérique (enfants, personnes âgées, souffrant de problèmes respiratoires...) d'éviter tout exercice physique inhabituel ou en plein air entre midi et 22h00.