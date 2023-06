Jeudi, c’était la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des aînés et c’est dans ce cadre qu’est organisée une marche Adeps pas comme les autres ce dimanche 18 juin à Ittre. "Cette marche, la 3e que l’on organise, s’inscrit dans nos actions de sensibilisation, indique Dominique Langhendries, directeur de Respect Seniors, l’Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Il y a deux grands volets dans nos activités: l’assistance et l’accompagnement des aînés en matière de maltraitance et la prévention."

La maltraitance des personnes âgées reste un sujet tabou et pourtant, selon les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un aîné sur six âgé de 60 ans et plus serait victime de maltraitance.

La peur de représailles

En 2022, Respect Seniors a reçu 3 139 contacts globaux et par ceux-ci, les travailleurs psychosociaux ont reçu 2 131 contacts, en ont donné 1 008 et ont réalisé 153 visites de terrain.

"En fonction des chiffres de l’OMS, on se rend compte qu’on ne touche là que la pointe de l’iceberg de la problématique", souligne Dominique Langhendries qui quand il analyse les raisons du "silence" des aînés maltraités pointe quatre raisons: la méconnaissance de l’association ; certains aînés ne savent pas qu’ils vivent une situation de maltraitance ; la peur de représailles ; et le fait que dans 60% des cas, le mauvais traitement est infligé par un membre de la famille.

Et cela se passe dans tous les milieux même s’il y a des facteurs favorisants comme la précarité de l’aîné ou de son entourage "car la maltraitance n’est pas que physique. La maltraitance psychologique représente près d’un tiers des cas".

Suivent les maltraitances civique (20,5%), financière (19,2%), par négligence (19,1%) et physique (9,9%).

Respect Seniors a des antennes dans toutes les provinces, celle du Brabant wallon est basée à Limelette et on y trouve une psychologue et une assistante sociale.

La porte d’entrée de l’association, c’est le 0800 30 330, un contact via lequel chacun peut exprimer son ressenti que l’on soit une victime, un professionnel, un proche, un auteur…

Le travail de Respect Seniors est essentiel d’autant plus que selon l’OMS, nous sommes dans un climat où l’âgisme discrimine nos aînés, les isole et les fragilise.

Ce dimanche 18 juin, de 8h à 18 h. Parcours de 5, 10, 15, 20 km et PMR

www.respectseniors.be