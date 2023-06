Maire de Téhéran à Bruxelles : le secrétaire d’État bruxellois Pascal Smet convoque la presse en urgence cet après-midi : démission en vue ?

Pour mémoire, la défense de Pascal Smet, vendredi au parlement bruxellois, n’avait pas convaincu les députés, de l’opposition comme de la majorité à l’exception de Défi. Fait inédit : aucun ministre du gouvernement bruxellois n’était présent aux côtés du secrétaire d’État pour le soutenir. Elke Van den Brandt et Nawal Ben Hamou n’avaient pas de question, Rudi Vervoort accompagnait la princesse Astrid au CHU Bruggman tandis qu’Alain Maron et Bernard Clerfayt ont suivi les débats du balcon et non sur leur siège habituel. Un véritable précédent dans l’histoire de la jeune région bruxelloise.

”Je comprends parfaitement la réaction des personnes qui trouvent cela inacceptable, si l’on regarde la situation d’un point de vue national. Or, il faut prendre en compte le contexte international, le point de vue international de l’événement”, avait-il justifié. “Il ne s’agit pas d’une initiative de la Région bruxelloise qui invite ces 322 villes de sa propre initiative. Si cela avait été le cas, cela ne serait pas acceptable.”

Pascal Smet avait surtout démenti avoir fait pression sur les Affaires étrangères, sa ministre Hadja Lahbib (MR) en l’occurrence. “J’assume l’invitation de la ville de Téhéran à Bruxelles par Metropolis, ceci dans un contexte international. Cependant, nous n’avons jamais demandé la présence du maire lui-même. Nous voulions une délégation de la ville, politique ou administrative. D’ailleurs, on remarque (dans les échanges de mail, NDLR) qu’il s’agit surtout d’un ton informatif, de communication. Aucune pression n’a été effectuée sur les Affaires étrangères. […] Pour moi, un non est un non. Je n’ai jamais obtenu ce non (de la part des Affaires étrangères, NDLR). On a discuté du contexte international, elle (la ministre Lahbib, NDLR) a suivi. Elle a délivré les visas. Nous avons accepté. J’assume. Mais je démens formellement l’idée que nous leur aurions déroulé le tapis rouge.”

Pascal Smet a-t-il produit tous les échanges de mail ?

La lecture des échanges de mails entre son cabinet, l’organisateur de l’événement Metropolis et les affaires étrangères – pour rappel produits par Pascal Smet vendredi – a néanmoins laissé apparaître certaines zones d’ombre. Pour preuves, qui n’ont pas du convaincu les partis de l’opposition, l’échange de mails entre les administrations Smet et Lahbib. Dans l’un d’eux, daté du 5 avril, on lit ceci : “En concertation avec notre secrétaire d’État, je tenais à vous confirmer que la Région de Bruxelles-Capitale s’aligne à la position des Affaires étrangères et consulaires belges qui, en raison des circonstances politiques que vous connaissez, ne sont pas favorables à la visite de représentants officiels de villes russes ou iraniennes. Par conséquent, la Région n’entreprendra aucune action allant à l’encontre de cette position en particulier nous n’enverrons pas de lettre d’invitation en vue de faciliter l’obtention des visas. Concrètement, nous avons donné instruction au PCO de renvoyer les cinq participants iraniens qui ont sollicité ce courrier vers vous […]. J’espère que vous pourrez leur expliquer que la décision ne relève ni de vos compétences ni des nôtres.”

Le 10 mai, un autre mail émanant de l’organisateur de l’événement Metropolis induit une version différente. “Je suis très reconnaissant et soulagé que la démarche de Pascal Smet auprès du ministre fédéral des Affaires étrangères a été couronnée de succès et que les membres iraniens de Metropolis pourront participer au sommet urbain de Bruxelles, comme il me l’a dit dans notre conversation cet après-midi. Nous comprenons cela est toujours soumis à des contrôles politiques et, bien sûr, à des visas, et qu’ils devront s’adresser aux canaux normaux. Je vous écris pour savoir comment nous allons procéder avec ceux dont la candidature a été rejetée.”

Pascal Smet a-t-il vraiment dévoilé tous les échanges de mail ? Certains députés en doutent. Ils ne voient aucun mail entre le 3 mai et le 10 mai, jour des remerciements appuyés de Metropolis. Que s’est-il passé entre-temps ?