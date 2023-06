Fini l’époque Deleuze à Watermael-Boitsfort, Tristan Roberti, candidat-bourgmestre Ecolo : ” On a réussi à faire du social, même avec le MR”

Confiant pour 2024, Tristan Roberti, juriste de formation, compte bien égaler le score de d’Oliver Deleuze, qui avait obtenu le score le plus élevé pour une liste Ecolo aux communales avec un peu moins de 35 % . “Si on votait demain on ferait le même score. Après, tout peut vite changer en politique, mais je n’ai pas de d’inquiétude sur la victoire. Le but est de constituer une majorité autour de nous, pas forcement avec le MR (actuel partenaire de majorité).”

”On a réussi à faire du social, même en majorité avec le MR”

Celui qui a été élu à 22 ans au conseil communal et qui fut le plus jeune échevin de la Région en 2009 à l’âge de 25 ans veut poursuivre la politique d’Ecolo. “On a réussi à faire du social, même en majorité avec le MR, en renforçant la dotation du CPAS ou en créant du logement. On veut continuer tout en encourageant les projets de solidarités et de lien social comme la recyclerie par exemple. On veut poursuivre le travail sur l’environnement et le cadre de vie. La commune est très verte mais il reste encore beaucoup à faire. Watermael-Boitsfort c’est l’esprit village. En tant que bourgmestre, mon rôle sera de préserver ce bien être. Nous sommes aussi très fiers de l’état des bâtiments de la commune. On a atteint une baisse de 40 % de la consommation (par rapport à 2004). Les objectifs 2030 sont déjà acquis pour la commune et on a aussi rénové notre parc de logements.”

La fin de cycle politique colle aussi avec la fin de gros projets dans la commune. Les logements publics Archiduc Nord seront en travaux pour les élections. Le dossier de la Royale Belge est bouclé. L’aménagement de la place Keym doit être fini pour 2024.

Pour la construction de logements publics sur le chant des Cailles, la nouvelle tête de liste garde le cap des Verts. “Le respect n’a pas toujours été là dans ce dossier. Nous ne sommes pas contre les logements, ni même contre une construction sur le site. Il y a une petite partie du terrain où on pourrait l’envisager, mais on veut avant tout dézoomer et répartir la construction sur plusieurs sites comme Tritomas ou Triton-Nymphes.”

Autre dossier de la mandature à venir, l’église Saint-Hubert enfermée par ses fameux échafaudages devrait voir un projet de logements arriver sous peu. Pour le projet Tenreuken, la commune est déjà partie en recours. L’affaire sera donc à suivre. “Ecolo est ouvert à la discussion sur tous les dossiers. Mais quand un projet ne nous convient pas, on ose attaquer.” Sur la tramification de la ligne 95 aussi le candidat Roberti reste ferme. “Notre limite à ne pas dépasser : que les Boitsfortois n’aient plus de ligne directe pour aller au centre. On a des bons contacts avec la Stib. On sera très attentif à cela.”

Plus d’humanité et sans bling bling

Tristan Roberti compte donc bien quitter les bancs de l’hémicycle régional où il aura passé une mandature : “c’est comme quitter son village pour travailler à la ville puis y revenir après. Il y a beaucoup plus d’humanité dans le travail à la commune. À la région, je suis fan du travail de nos ministres (Elke van den Brandt, Barbara Trachte et Alain Maron). Mais au parlement, les relations sont parfois rudes, avec beaucoup de tension. Et notre portée est beaucoup plus indirecte, comparé à un mandat exécutif communal.”

Concernant le départ d’Olivier Deleuze qui “prendra sa retraite,” Tristan Roberti salue “la sacrée carrière de celui qui était déjà à la Chambre alors que je n’étais pas né. Mais j’étais au collège communal avant lui. Il fait preuve de beaucoup de transparence, laisse sa place à ses échevins, gouverne sans bling-bling. 12 ans de mayorat sans polémiques… Il termine la boucle, content.”