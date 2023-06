La réforme de l’impôt des propriétaires sur les rails : le gouvernement bruxellois prépare un cadre légal pour un précompte immobilier différencié

Problème : les communes ne peuvent agir que sur l’ensemble de leur territoire uniformément et ne peuvent pas affiner leur taxe selon d’autres critères. Quand on sait que le revenu cadastral est basé sur la situation de 1975 et que, depuis, des quartiers sont devenus huppés à l’inverse d’autres, on comprend que la situation n’est plus du tout représentative.

En conférence des bourgmestres, un groupe de travail a analysé la possibilité de différencier le précompte au sein même des communes, selon les quartiers donc mais pas uniquement. “La différenciation ne doit pas obligatoirement avoir lieu par quartier ou partie de la ville. La commune peut appliquer d’autres critères, par exemple l’utilisation qui est faite du bien immobilier (privée ou professionnelle) ou la qualité du contribuable (résident ou non-résident),” peut-on lire dans le compte rendu de ce groupe de travail.

Un risque que l’exode urbain s’aggrave, s’inquiète la N-VA

Inenvisageables pour la N-VA. ” Les communes vont abuser de ce système. Ce sont la classe moyenne et les entreprises bruxelloises qui en feront les frais et devront payer pour la mauvaise gestion financière des communes. L’exode urbain va malheureusement s’aggraver”, met en garde Mathias Vanden Borre, député bruxellois. “Je ne pense pas que la différenciation sur critère socio-économique soit une bonne solution.”

Bruxelles Fiscalité a analysé l’hypothèse au regard de ce qui se fait en Flandre où la différenciation est autorisée. Au nord du pays, cette mesure est autorisée pour simplifier le système fiscal, en supprimant par exemple des taxes sur les bureaux pour les intégrer directement au précompte. Une finalité qui intéresse particulièrement le gouvernement bruxellois. L’autre objectif affiché est de contribuer à redynamiser des quartiers délabrés ou délaissés via des insistants fiscaux. En Flandre, la différenciation ne doit pas nuire ou retarder la perception de l’impôt. Ce point implique l’existence d’une base de données solide sur laquelle on peut s’appuyer.

En fonction du critère de différenciation, on pourrait avoir besoin de données plus fines que ce qui existe actuellement. “Les exemples des communes flamandes (six communes actuellement, neuf pour 2023, NdlR) montrent que seules des différenciations simples ont été possibles jusqu’à présent”, par exemple, entre zones non bâties et zones bâties. “En effet, les données du cadastre ne permettent pas de distinguer facilement, par exemple, les surfaces de bureaux.” L’occupation peut aussi poser problème notamment dans le cas d’immeubles mixtes (logements, commerces, ateliers, etc.) ou de professions libérales qui exercent sur leur lieu de vie.

Si des informations plus fines sont nécessaires, l’analyse reviendrait à la charge des communes, ce qui impliquerait des coûts supplémentaires.

La note de Bruxelles Fiscalité indique que, malgré l’objectif affiché de redynamisé des quartiers via des incitants, “dans la pratique, on constate que les communes flamandes ont surtout utilisé le système pour faire contribuer davantage les grandes propriétés ainsi que le matériel et l’outillage.”

La note met également en garde les communes : “il convient d’être prudent quant à l’utilisation du précompte immobilier comme instrument pour mettre en œuvre une simple augmentation d’impôt et une mesure sociale. En effet, le risque d’effets pervers et de litiges juridiques est réel.”

Autre critère envisagé : se baser sur le revenu cadastral. “En raison de l’absence de péréquation des revenus cadastraux, ces derniers ne reflètent souvent plus la réalité (cette compétence est fédérale et personne ne souhaite s’y frotter vu la vague de contestation suite à la dernière mise à jour, NdlR). Une différenciation basée sur ce critère aurait pour effet de rendre encore plus d’impôts dépendants de cette base, déjà non actualisée.”

De nombreux scénarios de différenciation semblent donc “irréalisables à court terme.” Brussels Fiscalité précise que les objectifs et le nombre de communes qui seraient intéressées par ce dispositif ne sont pas connus mais que l’outil semble “techniquement” pouvoir être mis en place, surtout pour des différenciations “simples”, basées sur des données dont nous disposons déjà.

Un cadre légal en cours d’élaboration au sein du gouvernement bruxellois

Du côté du gouvernement, le cabinet du ministre en charge des Pouvoirs locaux Bernard Clerfayt (Défi) explique qu’un projet est effectivement en cours de discussion avec le ministre des Finances Sven Gatz pour créer un cadre légal permettant aux communes la mise en place d’un taux différencié au précompte immobilier. L’objectif principal reste la simplification de taxe via l’intégration dans le précompte.

”Les critères de différenciation envisagés sont donc à ce stade : la localisation (par quartier), la nature de l’occupation (bureau, logement, commerce, etc.), la qualité du propriétaire (résident ou non) ou encore la taille de l’immeuble (mètres carrés totaux). Une rencontre avec les communes est prévue prochainement pour discuter du projet. La commune devra au préalable obtenir l’accord du gouvernement quant à sa motivation et l’accord de Bruxelles-Fiscalité quant à la faisabilité technique de la différenciation proposée, qui ne doit pas perturber l’enrôlement et la perception du précompte immobilier”, nous explique-t-on au cabinet Clerfayt.

Concernant le manque de données la base de données, Urbis (sorte de Google Maps amélioré comprenant une série d’informations cadastrales et complétée par de nombreuses instances comme Bruxelles Fiscalité, Bruxelles Environnement, Urban. brussels…) ainsi que le projet de Banque Carrefour des Bâtiments sur les occupations, devraient permettre de disposer d’un état complet du bâti, ce qui facilitera l’application de taux au PRI différenciés.