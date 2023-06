Plusieurs magasins Delhaize à Bruxelles touchés par des actions

Presque tous les magasins bruxellois de Delhaize en gestion propre sont perturbés par des actions du personnel ce lundi, rapporte le porte-parole de l’enseigne au lion. Ceux de Boondael, Fort Jaco ou encore Flagey font partie des plus touchés. “C’est un va-et-vient d’actions. Elles commencent puis s’interrompent, avant de reprendre”, explique le porte-parole. L’entreprise dit déplorer cette situation et espère pouvoir rouvrir les magasins fermés au plus vite. Elle envoie des huissiers sur place pour constater les blocages, mais ne peut pas faire lever les piquets de grève.