Qui est Ans Persoons (Vooruit), la nouvelle secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme à la Région bruxelloise

”Ans s’en sortira bien”, a-t-il assuré hier dans un communiqué de Vooruit annonçant la nomination de la Bruxelloise. “Elle a beaucoup d’expérience en tant qu’échevine, est à l’aise dans le secteur bruxellois de la culture et de la jeunesse et elle connaît les dossiers en matière d’urbanisme. Mon héritage politique est entre de bonnes mains.”

Son nom est Persoons… pour l’instant

Jugée efficace sur les dossiers qui lui tiennent à cœur, cette jeune Anversoise d’origine, mère de deux filles et domiciliée à Laeken, brille surtout par sa discrétion. Son nom est Persoons, blaguent déjà les médisants. De fait, l’échevine bruxelloise en charge de l’Urbanisme à la Ville de Bruxelles se met rarement en avant, communique l’essentiel, loin d’une Nawal Ben Hamou omniprésente sur les réseaux ou dans les médias. Elle n’a par ailleurs jamais été prise en défaut par l’opposition lors des conseils communaux bruxellois. Au sein du collège de la Ville de Bruxelles, on estime qu’elle connaît bien ses dossiers et qu’elle enfilera facilement les pantoufles de Pascal Smet. Autre avantage, selon celles et ceux qui la connaissent bien : Ans Persoons est nettement moins clivante que son prédécesseur. Un bon point pour les relations entre la Région bruxelloise et les 19 communes.

Humainement et idéologiquement, Ans Persoons est très proche de Pascal Smet. “Ce que Pascal Smet a signifié pour Bruxelles : des livres vont être écrits à ce sujet. Des balises déplacées. Il est extrêmement regrettable qu’il quitte son poste de secrétaire d’État, et ce n’est probablement même pas nécessaire, mais un homme politique devrait toujours écouter son propre sens moral. Très courageux️”, avait-elle twitté lors de la démission du secrétaire d’État dimanche. Idéologiquement, elle se positionne plus à gauche que Pascal Smets estiment certains élus bruxellois. Qui voient en elle l’incarnation d’une “gauche flamande intellectuelle parfois déconnectée de la réalité des Bruxellois en difficulté, beaucoup de bonnes intentions mais parfois peu applicables sur le terrain”.

À la Ville de Bruxelles, on se souvient de sa démission – forcée – du collège alors qu’elle était échevine aux Affaires flamandes, à la Participation et la Revitalisation urbaine. En 2017, en pleine affaire du Samusocial, elle avait refusé qu’Yvan Mayeur n’obtienne un poste d’échevin en échange de sa démission du poste de bourgmestre. Elle avait terminé son mandat dans l’opposition, puis avait fait son retour dans la sphère politique pendant la campagne électorale de 2018. Alors conseillère communale SPA à la Ville de Bruxelles, elle avait créé une liste citoyenne nommée change.brussels, puis rejoint le mouvement one.brussels de Pascal Smet une fois élue.

Plus à gauche que Pascal Smet

En termes de voix, ce n’est pas une machine de guerre. 789 plébiscites aux élections communales de 2018. Tandis qu’aux élections régionales flamandes du mois de juin 2019, elle avait obtenu le 3e score de la liste one.brussels : 1.219 voix derrière Mohammed Khazri et Hannelore Goeman. Nul doute que la visibilité que lui offrira son entrée au gouvernement bruxellois boostera sa popularité.

Du côté de la Ville de Bruxelles, aucune décision sur son remplacement ne sera prise avant le mois de septembre. Ans Persoons reste échevine empêchée, mais c’est le bourgmestre Philippe Close (PS) qui reprend ses compétences. La situation est en effet complexe : Ans Persoons est la seule élue Vooruit à la Ville de Bruxelles.