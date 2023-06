Après des mois de “Rousseaumania”, Vooruit dans l’œil du cyclone : retour sur les derniers événements qui secouent les socialistes flamands

Ce dimanche, la démission de Pascal Smet, dans la tourmente après l’invitation polémique de représentants iraniens et russes à un sommet bruxellois, a ébranlé le parti et risque de coûter cher électoralement, tant l’ex-secrétaire d’État était pour ainsi dire l’unique égérie de Vooruit dans la capitale. “Ce n’est pas un cadeau à un an des élections”, soupire un membre du parti. Quelques jours auparavant, Conner Rousseau faisait son coming out. Et en marge de cette déclaration, les médias ont évoqué des signalements et rumeurs (aucune infraction avérée) à son encontre pour comportements inappropriés avec des jeunes. De fausses allégations et une “chasse aux sorcières”, évoquait alors l’avocate du politicien.

Ces faits relevant certes de la vie privée ont rapidement pris de l’ampleur sur la scène flamande à un an de toutes les élections. “Et alors ?”, souffle le bourgmestre de Vilvorde, Hans Bonte, reprenant la célèbre formule de François Mitterrand à propos de sa fille cachée Mazarine. Pour ce pilier du parti, le coming out et les rumeurs constituent des questions d’ordre privé, qui n’ont aucun lien avec la gestion politique. “L’ambiance dans le parti, au contraire, est très bonne.”

Mais après des mois d’euphorie, ces derniers jours apparaissent comme une ombre au tableau de la success-story Vooruit. Rappelons que le parti revient de loin… Lors des derniers scrutins, le SPA s’était effondré. D’une part localement, en perdant la plupart des grands mayorats comme Gand, Ostende, Bruges. Mais aussi dans les parlements, ce fut la Bérézina : quatre sièges perdus au fédéral, six au niveau flamand. D’une façon déconcertante, le parti que certains voyaient enterré a toutefois su rebondir. Dans la foulée de la débâcle, Conner Rousseau a pris les manettes. Et directement, la “Rousseaumania” a fait effet : nouveau nom, sorties médiatiques cinglantes, habiles négociations gouvernementales, bons sondages, rapprochement préélectoral avec la NVA… Un élan mis à mal en cette fin de printemps.

À Bruxelles du moins, les élections s’annoncent critiques pour la liste localement dénommée one.brussels. L’emblématique Smet est hors jeu, les déclarations de Rousseau sur Molenbeek ont jeté le froid sur plusieurs mandataires, peu de nouvelles personnalités ont émergé cette mandature, Groen grappille depuis des années les voix des néerlandophones progressistes… C’est dans cette situation de crise que la nouvelle secrétaire d’État Ans Persoons reprend les rênes d’une section exsangue. Cadeau empoisonné ou starting-block ? Il reste douze mois à la Bruxelloise pour faire ses preuves avant le verdict des électeurs…