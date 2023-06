"Attends, je vais foutre du building !”: des personnalités se mobilisent pour sauvegarder les espaces verts bruxellois du béton (vidéo)

- Attends, je vais te foutre du building.

C’est comme ça que Félicien Bogaerts interpelle Rudi Vervoort dans la vidéo qu’il a tournée en soutien de l’ASBL We Are Nature. Avec humour, évidemment. Car l’intention de l’animateur de la chaîne YouTube Le Biais Vert, connu pour son militantisme écologique, n’est évidemment pas de bétonner davantage Bruxelles.

”Friche Josaphat, Marais Wiels, Tenreuken, Donderberg, hippodrome de Boitsfort… Ce sont plus de 80 hectares précieux pour la biodiversité qui sont aujourd’hui menacés par le béton”, s’indigne Félicien Bogaerts. La vidéo, diffusée ce 19 juin 2023, est choc. Elle invite des personnalités à s’exprimer sur le changement climatique, mais aussi sur la richesse de la biodiversité bruxelloise. Au micro, on croise Bouli Lanners, BJ Scott, Kody, Adeline Dieudonné, Pablo Andres, Scylla, Loxley, Charles, Vinz, Lubiana, Colt et Selma Benkhelifa.

”On parle de 7 ans de différence d’espérance de vie entre les quartiers pauvres et fortement urbanisés et les quartiers périphériques plus verts”, pointe par exemple l’écrivaine Adeline Dieudonné. “Le Meylemeersch à Anderlecht est connu pour être le dernier lieu de reproduction de la chouette chevêche”, enchaîne Félicien Bogaerts. “On y croise des chevreuils, 7 espèces de chauves-souris et 32 de papillons diurnes. Mais le site est menacé par un parc de PME et le nouveau siège de Sciensano”. Ce type de constat affligeant s’accumule tout au long des 4 minutes de la vidéo. Où on voit un saule Marsault rare au Donderberg ou des abeilles sauvages au Marais Wiels.

guillement On parle de 7 ans de différence d'espérance de vie entre les quartiers pauvres et fortement urbanisés et les quartiers périphériques plus verts.

Les peoples convoqués ici n’occultent pas la problématique du logement. “Certains politiques opposent crise du logement et préservation des espaces verts”, remarque le rappeur Loxley. “Mais cette crise est surtout liée au prix des loyers qui ne cessent d’augmenter, et pas à un manque d’espaces disponibles”. À nouveau, Félicien Bogaerts vient appuyer ce constat. “Plus d’un million de m2 de bureaux sont vides, environ 20.000 logements vacants, 4.000 logements sociaux inoccupés : il y a assez de bâtis mais il est financièrement inaccessible”.

Ultimatum

Les vedettes se font plus menaçantes : elles joignent leurs voix à celle de l’ASBL We Are Nature. Celle-ci a interpellé le Gouvernement bruxellois ce vendredi 16 juin 2023 en pointant son inaction en matière de politique climatique. wearenature.brussels exige un “moratoire sur la destruction des espaces naturels à Bruxelles”. Un ultimatum est posé : si le Gouvernement ne satisfait pas à cette demande, We Are Nature l’attaquera en justice.

guillement La Région bruxelloise tue ses derniers espaces naturels et ses sols vivants.

L’initiative n’est pas la première : en juillet 2022, le “TuiniersForum des Jardiniers” appelait déjà à stopper la bétonisation via un manifeste. Ce dernier a récolté les signatures de 27 associations et 40.000 citoyens. Mais il est resté lettre morte. Bernadette Stallaert, représentante de l’association CCN Vogelzang qui défend le Meylemeersch, s’en désole. “Avec We Are Nature, nous exigeons à nouveau ce moratoire. Si rien ne survient d’ici septembre, on attaquera en justice”.

”La Région tue ses derniers espaces naturels et ses sols vivants”, alarme Bouli Lanners. Qui comme les autres personnalités réunies par We Are Nature, vous exhorte à signer la pétition lancée ce 16 juin 2023. En 3 jours, elle a réuni 1.000 signatures.