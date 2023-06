Bientôt une voisine pour la tour WTC III ? Befimmo poursuit son installation dans les quartiers nord avec un nouveau projet à 29 étages

©D.R.

Le projet Livin est actuellement à l’enquête publique. On y retrouve donc une tour légèrement plus haute que sa voisine (111 mètres contre 102) dû à la volonté du promoteur de créer des espaces plus hauts et convertibles.

Le socle actuel sera aménagement avec un café et des bureaux, sur son toit situé au troisième étage, Befimmo compte implanter un jardin accessible au public avec des pavillons pour des réceptions, une salle d’une cinquantaine de places pour des événements socio-culturels, une serre ainsi qu’un restaurant.

Au 15e étage, la tour sera coupée par un belvédère qui accueillera aussi un restaurant.

”Livin”, référence anglophone explicite au principe d’habitation, risque pourtant d’être bien vide le soir. En effet la première version du projet expliquait que la tour “sera développée et construit comme une tour à usage unique de bureaux.” Au final le promoteur tout de même ajouter 1 900 m2 de logements dans un petit bâtiment de trois étages qui vient se greffer au-dessus du socle via des pilotis.

Finalement la tournure change dans la version mise à l’enquête publique. Ainsi, si “le projet sera développé et construit comme une tour à usage principal de bureau,” les niveaux 4 à 14 pourront être convertis en logements “sans transformations majeures du bâtiment d’origine.”

On parle donc ici d’un projet à 47 000 m2 de bureaux pour moins de 2 000 m2 de logements. Le projet voisin “ZIN” qui remplace les WTC 1 et 2 et qui est également porté par Befimmo propose, lui, 75 000 m2 de bureaux pour 14 000 m2 de logements et 15 000 m2 d’hôtel (127 logements au total) . Sur quelque 150 000 m2 de projet, on compte donc 15 900 m2 de logements. Les ratios ne sont donc pas en faveur d’un quartier nord qui sortirait de sa monofonctionnalité tertiaire. Les associations IEB et l’Arau accusent un “mixité washing”. “On nous vend de la mixité mais au final les ratios ne sont jamais en faveur du logement. Et il faut voir quel type de logements que l’on propose. Ils sont difficiles à socialiser et l’habitat en tour n’est pas idéal pour faire un vrai quartier habitant. Ça ne permet pas sortir monofoctionnalité,” dénonce L’Arau.

Les associations étudient en ce moment le dossier et la piste de recours et déjà envisagé du côté d’IEB en cas de délivrance du permis. “On essaie de noyer le poisson avec des centaines de pages de document en mélangeant l’ancienne version et la nouvelle et en faisant une commission de concertation en plein pendant les vacances (26 juillet). L’objectif est clair ils veulent le moins de monde et de remarques possibles”, commente IEB.