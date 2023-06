Des grillons bruxellois atterrissent… sur une table de restaurant branché : “aussi normaux que les crevettes”

Le premier plat proposé : des nems à base de farine de grillon, champignons bruns, carottes, oignons nouveaux et vermicelles de soja, le tout emballé dans du papier de riz. Autre option pour manger de l’insecte : des nouilles de riz aux légumes rehaussées de grillons au chili et citron vert. “Les grillons ont un goût subtil, qui rappelle la noisette et l’umami”, assure le chef Huibrecht Berends, qui a travaillé dans un étoilé. “Ils sont courants dans la cuisine vietnamienne et ont une valeur nutritionnelle impressionnante”.

2 000 fois moins d’eau que le bœuf

En 2018, lors du lancement des premières barres Kriket, le cofondateur de la gamme Michiel Van Meervenne nous confiait que “le grillon transforme les aliments en protéines 25 fois plus efficacement que les vaches et émet 60 fois moins de gaz à effet de serre”. Il ajoute ce 20 juin que le kilo de criquets “consomme 2 000 fois moins d’eau” que le kilo de viande de bœuf. Les grillons de Kriket sont élevés dans une “ferme” près d’Utrecht, aux Pays-Bas. Les équipes bruxelloises les transforment en farines pour que leur consommation soit la plus indolore possible pour le consommateur européen, qui reste peu habitué à la vue d’insectes dans son assiette. Outre sa poudre, Kriket propose donc aussi barres de céréales et granolas composés de 5 % de grillons. “Ce qui équivaut à une vingtaine d’insectes dans chaque barre”, assure la marque.

Anneleen Van Meervenne, cofondatrice de Kriket, se réjouit de voir ses farines dans la cuisine d’un resto branché : “C’est en montrant aux gens comment on peut intégrer les grillons dans nos repas de tous les jours que les insectes deviendront aussi normaux que les crevettes”, plaide la Bruxelloise.

Kriket est commercialisée dans plusieurs grandes surfaces et dans 500 points de vente belges. La marque assure avoir déjà vendu plus de 500 000 barres depuis son lancement en 2018. D’après l’entreprise bruxelloise, 76 % des Belges sont prêts à goûter les insectes et plus d’un tiers l’ont déjà fait.