©D.R.

C’est Koala Crazy Games qui a remporté la mise en concurrence des différents candidats. L’ASBL prévoit notamment d’implanter un laser game, des activités sportives grâce à un parcours aventure, une guinguette, un espace potager et un parc à chien. La liste n’est pas exhaustive. Les infrastructures prévues sur le site seront implantées de manière à respecter le plus possible la nature du sol et à être le moins invasif possible.

L’occupation pourra commencer dès la signature du contrat de concession avec la SNCB. Cette dernière est prévue pour l’été 2023. La convention signée entre tous les partenaires précise que l’occupation est consentie jusqu’au 30 avril 2029 sauf si toutes les parties souhaitent la prolonger.