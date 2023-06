Marie Fontaine sera candidate-bourgmestre Ecolo à Ganshoren en 2024 : Elke Van den Brandt et Kalvin Soiresse en fin de fin de liste

La ministre Elke Van den Brandt et le député régional Kalvin Njall Soiresse figueront sur les dernières places pour pousser la liste.

En tête de la liste Ecolo-Groen, on retrouve également Arne Smeets, connu pour son implication dans l’association de sécurité routière Heroes for Zero. Lors du dernier scrutin de 2018, Ecolo avait décroché quatre sièges sur 27 dans la commune des oies. Une quatrième position après la liste ProGanshoren (tendance Les Engagés), le MR et le PS.