Quartier Nord : des gardiens de la Paix de nuit et une interdiction de vendre l’alcool

Le Collège de Saint-Josse-Ten-Noode a adopté ce mardi une batterie de mesures visant à assurer plus de sécurité dans le quartier nord, trop souvent en proie aux faits divers, notamment du fait de la précarité présente dans le quartier et des divers usages qui en sont faits, tantôt par des navetteurs, tantôt par des clients des travailleuses du sexe, tantôt par des personnes en situation de précarité extrême, plus en proie aux questions d’assuétude. Ainsi, Saint-Josse et la zone de police Bruxelles-Nord s’efforcent via divers plans d’actions à apaiser le quartier.