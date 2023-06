Une nouvelle guinguette dans un cadre atypique ouvre à Bruxelles

Pour répondre à cette demande grandissante, une nouvelle guinguette s’est ouverte sur le site de la Fonderie, le musée bruxellois des industries et du travail. Cet endroit qui est un lieu important de la scène culturelle bruxelloise est situé dans le quartier du Canal, rue Ransfort à Molenbeek-Saint-Jean. Le musée expose une importante collection de machines et d’outils reflétant l’histoire sociale et l’évolution industrielle de la région. Si les expositions et activités culturelles étaient les principales raisons de s’y rendre, vous pouvez désormais vous y rendre pour flâner, prendre l’apéro ou vous prélasser au soleil.

Sur place vous pourrez profiter d’une ambiance musicale, de boissons variées et d’activités pour les grands et les petits. En bref, tout ce qui caractérise l’ambiance des guinguettes. Mais celle de la Fonderie a un atout unique, un jardin de 700 m2 où l’on peut admirer de nombreux éléments du patrimoine industriel. Les briques rouges typiques de l’époque industrielle donnent au lieu une atmosphère bien particulière qui se distingue des autres guinguettes de la capitale.

Les organisateurs voulaient présenter un projet “local, culturel et durable”. De nombreuses activités, telles que de la pétanque, des ateliers récréatifs, des concerts et des visites guidées du site, seront proposées les dimanches durant l’été. Les événements recensés sur la page Facebook de La Fonderie donnent un aperçu du programme.