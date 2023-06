À Molenbeek, la désignation d’un chef de service crispe et inquiète

Il se trouve d’ailleurs que le jury chargé de sélectionner la candidate n’ignorait pas ce passé au moment de prendre sa décision. Dans un rapport d’entretien que La Dernière Heure a pu se procurer, certains indices mettent la puce à l’oreille. “La candidate mentionne également son souhait de collaborer avec les équipes et les chefs de service, de façon saine et a conscience de la marge de progression qu’elle a, en termes de leadership et la gestion de conflit.”

Un vote final incertain

À propos du jury, ou plutôt de sa composition, celui-ci a également fait l’objet de critiques, car si la bourgmestre Catherine Moureaux (PS) et Olivier Mahy (MR) le composent à même titre que la secrétaire communale f.f. et d’autres membres de la direction des services communaux, il manquerait un élément. C’est en tout cas ce qu’a écrit une délégation permanente de la CSC Services Publics à la bourgmestre socialiste : “la loi stipule que les organisations syndicales doivent être présentes aux concours et examens organisés pour les agents, sans préjudice des prérogatives des jurys. […] Or, il semblerait, sauf erreur de notre part, que l’administration a omis d’inviter les organisations syndicales à l’examen de promotion pour le poste.” Le syndicat a demandé à la bourgmestre d’annuler la procédure, mais le vote final aura bien lieu ce mercredi soir. Cependant, rien n’indique que le conseil communal molenbeekois approuvera la décision qui ne ferait pas l’unanimité, y compris au sein de la majorité.

Contactée, Catherine Moureaux ne souhaite pas commenter un sujet impliquant une personne en particulier, d’autant plus dans la presse. L’échevin de la démographie, Olivier Mahy, n’a, quant à lui, pas donné suite à nos sollicitations par téléphone.