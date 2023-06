Action canicule de la CSC devant l’école 14, à Molenbeek : “la chaleur excessive dans les classes nuit à la santé et entrave l’apprentissage”

”La chaleur excessive dans les salles de classe nuit non seulement à la santé physique des élèves et du personnel en général mais elle entrave également l’apprentissage et le rendement scolaire, poursuit le représentant. Les activités estivales, qui se déroulent tant à l’extérieur qu’à l’intérieur seront particulièrement éprouvantes pour le personnel si aucune mesure structurelle n’est mise en place pour pallier ces fortes chaleurs. Nous insistons donc auprès des autorités pour qu’elles prennent des mesures structurelles et durables afin de protéger les enfants, le corps professoral et le personnel extrascolaire.”

Le syndicaliste réclame alors l’installation de climatiseurs notamment dans les locaux où la température atteint les 28 ° ou plus. “L’isolation thermique des bâtiments, la mise en place d’espaces ombragés (comme avec des tonnelles) ou encore la mise à disposition d’eau fraîche en abondance doivent être envisagées.”