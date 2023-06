Assises de Bruxelles : huit hommes et quatre femmes pour juger Georgi Skriupa, accusé de meurtre

La cour d'assises de Bruxelles a sélectionné au terme d'un tirage au sort, mercredi après-midi, huit hommes et quatre femmes pour former le jury du procès de Georgi Skriupa. Quatre jurés suppléants, deux hommes et deux femmes, ont également été retenus pour ce procès, qui débute lundi matin pour une durée de cinq jours. Georgi Skriupa, un homme de 47 ans, est accusé du meurtre de Pavlo Vorobets, âgé de 31 ans, commis le 6 avril 2022 à Anderlecht.