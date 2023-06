Environ 600 locataires expulsés chaque année à Bruxelles : mode d’emploi du nouveau moratoire hivernal

Actuellement, seules les expulsions de logements sociaux en hiver étaient interdites. La procédure pour les autres logements publics ou les logements privés n’était pas encadrée. Désormais, tout le monde est concerné. Le nouveau texte prévoit donc que, du 1er novembre au 15 mars, les expulsions de logements privés comme publics ne soient plus autorisées. Quelques nuances sont à apporter. Ainsi, lorsqu’un propriétaire perd son logement et doit récupérer un bien qu’il mettait en location pour y vivre ou lorsque le propriétaire a affaire des locataires violents : l’expulsion restera possible même en hiver.

Près d’un million d’euros d’amendes perçues

Au final, la décision revient toujours au juge de paix. “Mais dans quasiment tous les cas, les expulsions sont liées à des dettes locatives. Le montant moyen de ces dettes est de 2900 euros, précise le président de la fédération des CPAS Bruxellois, Khalid Zian. C’est assez peu au final.”

Concrètement, un fonds permettra de payer les loyers impayés aux propriétaires. Ce fonds de 3 millions d’euros est alimenté, d’une part avec les recettes des amendes infligées aux auteurs de discriminations à l’accès au logement et aux propriétaires de logements insalubres et, d’autre part, avec le remboursement par le locataire de toutes les indemnités d’occupation versées pendant la trêve hivernale par le fonds.

Interrogé sur la solidité d’une telle réserve financée par des amendes, le cabinet de la secrétaire d’État assure qu’il serait utopique de croire que tous les problèmes de discriminations ou de logements insalubres vont se régler si vite. De plus, des moyens supplémentaires ont été mis en place pour constater ces infractions et les critères de discrimination ont été élargis. Trois équivalents temps plein ont été recrutés au sein de la direction de l’Inspection régionale du logement pour réaliser des tests de discrimination.

En 2022, 214 amendes relatives à l’insalubrité et deux amendes relatives à la discrimination ont été prononcées pour un montant de 1.342.000 €. À ce jour, 833.000 € ont été perçus).

Loyers abusifs, grille des loyers : pas d’accord politique

Le gouvernement a aussi prévu un budget de 1,8 million d’euros pour renforcer les CPAS. “Chaque CPAS aura au moins un mi-temps en plus, explique Khalid Zian, également président du CPAS de Bruxelles. Actuellement, on n’a pas le temps de traiter les dossiers d’expulsion. On est averti trop tard des procédures, on doit toujours agir dans l’urgence. Il nous fallait du temps et des moyens. Maintenant, il y aura une systématisation de la transmission d’informations entre la justice et les CPAS pour que les renseignements nous remontent dès qu’une procédure est lancée. Ça nous permettra de prendre le temps de contacter et d’accompagner le locataire, d’essayer de rétablir la confiance avec son bailleur et pourquoi pas de trouver des solutions à l’amiable. On sort de l’urgence et on peut se concentrer sur le maintien dans le logement.”

En Flandre des mécanismes existent tout au long de l’année pour éviter les expulsions. Le CPAS peut intervenir pour payer une partie du loyer. Si le renforcement des centres bruxellois est bien permanent, le fonds, lui, ne couvre les impayés que sur la période du moratoire. “Je voudrais faire plus mais il n’y a pas d’accord là-dessus. Le moratoire hivernal est déjà une belle avancée,” ajoute Nawal Ben Hamou

Le dispositif entrera en vigueur dès cet hiver. Pour les propriétaires concernés, une fois le moratoire terminé, il faudra demander un remboursement des loyers impayés sur la période. Le décompte commence lorsque le juge de paix suspend la procédure d’expulsion. Un formulaire type sera disponible sur le site de Bruxelles Logement.

Concernant les autres mesures annoncées visant à favoriser l’accès au logement abordable comme l’ordonnance loyer abusif ou l’introduction d’avantages pour les propriétaires qui respectent la grille indicative des loyers, la secrétaire d’État n’est pas parvenue à dégager un accord politique.