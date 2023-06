La police recherche la victime d’un vol avec violence survenu Gare du Midi

Une fois n’est pas coutume, la police ne recherche pas un voleur mais sa victime. Cette personne a été agressée le mardi 4 avril dernier vers 18h30. Un individu a arraché son collier dans la gare de Bruxelles-Midi. L’auteur a été arrêté et le collier retrouvé. Il s’agit d’un pendentif en or avec un ours tenant un ourson dans ses bras.