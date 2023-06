Le nouveau golf de Drohme inauguré à l’hippodrome de Boitsfort

Un “neuf trous” flambant neuf. Le CEO de la société gestionnaire de l’Hippodrome de Boitsfort, David Reculez, nous l’annonçait il y a quelques mois, c’est désormais chose faite. Le parcours de golf au cœur de l’anneau de l’hippodrome a été refait, dix ans après la signature de la concession à la société Drohme. De nouveaux greens ont été installés de même qu’une station météo et des capteurs d’humidité pour arroser uniquement quand c’est nécessaire. “On a divisé notre consommation d’eau pour l’arrosage par trois,” se félicite le CEO qui évoque aussi parmi les nouveautés un espace de découvert et un practice de 60 places. 500 000 euros auront été nécessaires pour ces aménagements