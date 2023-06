Le shopping center de Stockel fête ses quarante ans en grande pompe, grimpez à 60 mètres de haut pour une vue imparable sur le quartier

Animations en tous genres, ce samedi 24 juin au Stockel square, à l’occasion du quarantième anniversaire du centre commercial situé en plein cœur de Woluwe-Saint-Pierre. Au menu : des promos spécial anniversaire de la part de certains commerçants, une foule d’animations musicales, des jeux-concours et, cherry on the cake : une soucoupe géante qui grimpe – avec les clients – à 60 mètres de haut, offrant ainsi une vue imprenable sur le quartier.