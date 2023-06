L’église Sainte Gertrude, à Etterbeek, ne sera pas reconstruite

Le premier est financier. L’Archevêché doit faire face à une hausse des coûts de construction trop importante, estimée à un million d’euros. “On ne peut négliger ce volet économique, comme on ne peut pas fermer les yeux non plus sur les besoins pastoraux de l’Église catholique sur place”. C’est le second élément. “Aujourd’hui, plusieurs lieux de culte, de différente ampleur et situés à courte distance, peuvent y répondre sans grande difficulté”, détaille l’Archevêché.

”Un discernement délicat a eu lieu – au cours du mois de mai 2023 – au sein de l’Archevêché Malines-Bruxelles, tenant compte de tous les éléments et comparant toutes les options possibles. Après avoir soutenu le projet de reconstruction dès 1993, c’est avec regret que l’Archevêché de Malines-Bruxelles renonce désormais au projet de reconstruire l’église Sainte Gertrude”. Pour mémoire, l'église originelle avait dû être démolie suite à un incendie survenu en 1993.

Eglise Sainte Gertrude à Etterbeek. ©DR

Il reste maintenant à savoir ce qu’il adviendra du terrain, propriété de l’Archevêché faut-il le rappeler. Une réflexion sera menée “avec les paroissiens, l’équipe pastorale et les bailleurs de fonds actuels, dont le Fonds des Amis de Sainte Gertrude” pour élaborer “un projet d’avenir qui réponde notamment aux enjeux pastoraux et sociétaux”. La commune sera bien évidemment concertée.