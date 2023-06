Maniak, une première en Belgique : la salle d’escalade dans l’église Saint-Antoine de Padoue à Forest est enfin prête

©D.R.

Paradis de la grimpe

”Quand on est arrivé, la toiture était bâchée, dans les nefs sur les côtés, on voyait des étages à la cave à travers le sol.” Deux millions d’euros plus tard (dont 450 000 de subsides régionaux) voilà l’équipe avec la salle d’escalade la plus haute de Bruxelles (19 mètres d’escalade, 26 mètres du sol aux clefs de voûte) : idéal pour travailler l’endurance de grimpeurs expérimentés.

Les trois disciplines de l’escalade y sont réunies : le bloc (seul à 4 m 50 maximum sans harnais), la voie (plus haut avec corde et une personne au sol qui assure) et, encore une première bruxelloise, de vitesse. Parmi les quelque 1 400 m2 de mur d’escalade, un espace est aussi prévu pour les initiations et les enfants. Enfin Maniak, est équipé de la quatrième kilterboard de Belgique, une paroi inclinable dont les prises sont liées à une application smartphone sur laquelle chacun, y compris les pros de la discipline, peut enregistrer un parcours plus ou moins complexe. Les prises correspondantes au parcours s’éclairent alors pour être identifiables par le grimpeur. L’appli est identique pour toute les kilterboard dans le monde.

Question cohabitation, un mur “béton avec une super isolation phonique” a été érigé pour séparer la partie historique de l’église où se trouve la salle (1911), de la partie plus récente (fin des années 40) toujours occupé par les fidèles. “On ouvre à 10 heures donc on ne se croise pas tant que ça mais tout a été fait en collaboration avec la fabrique d’église.” Et la petite porte à l’arrière de l’édifice risque de voir défiler beaucoup d’autres fidèles cette fois de l’escalade. La salle espère accueillir 200 personnes par jour pour amortir ses investissements en 5 ans. “Il y a un vrai engouement depuis 10 ans, les films sur l’escalade y sont pour beaucoup. Je pense aussi que c’est un sport que beaucoup pensaient inaccessible. Les gens découvrent finalement que ce n’est pas le cas. C’est physique mais aussi très mental. C’est un aspect qui plaît beaucoup. Si on regarde le Camps de base qui a ouvert récemment à Ixelles, il a été complet très rapidement.”

Quatre écoles de la commune ont déjà signé pour un partenariat. La salle est accessible pour la journée au tarif de 14 euros (des réductions enfants et étudiant existe). Des cours, semaine de stage et session d’initiation sont aussi au programme dans la salle qui ouvre au public ce vendredi et le restera 7 jours sur 7. Un bar avec vu sur la salle est aussi accessible, même sans payer l’entrée.