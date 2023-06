Molenbeek : Ahmed El Khannouss accuse le Collège d’avoir signé un document à sa place et portera plainte contre X

En toute logique, ce dernier deviendra alors président de COM2MOLEM, mais les statuts exigent de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire afin d’acter le changement d’équipe. Ce qui sera fait en… juin 2019. Un an et demi après les élections. “On a eu beaucoup de mal à contacter Monsieur El Khannouss”, explique Amet Gjanaj. Du retard dans l’administratif, jusque-là, ce n’est pas un scoop. Mais El Khannouss, de son côté, soutient n’avoir jamais été contacté pour signer la convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire. “Je vais porter plainte contre X pour faux. La ligne rouge a été franchie”, martèle le conseiller d’opposition.

”S’il ne reconnaît pas sa signature, ça arrive”

Le successeur d’El Khannouss, Amet Gjanaj, semble aussi surpris que serein par l’annonce. “Il n’y a aucun faux. On a cherché Ahmed El Khannouss pendant longtemps, il ne répondait pas à nos invitations à signer. Après moult démarches, on l’a finalement eu et il est clair qu’il a signé ce document. S’il ne reconnaît pas sa signature, ça arrive.” Et d’ajouter qu’il se sent tout à fait confiant par rapport à une plainte du tribun molenbeekois.

Ce dernier s’étonne également qu’il n’ait pas pu accéder aux comptes de l’ASBL, “alors que légalement, je suis encore le président”. Dans les faits, El Khannouss n’assure logiquement plus le travail de COM2MOLEM qu’il ne manque d’ailleurs pas de suspecter de servir les intérêts de proches de la majorité. Sur ce point, Amet Gjanaj rappelle que Molenium, le nouveau nom de COM2MOLEM, est une ASBL et non un organisme communal à part entière. “Et seuls les membres de l’ASBL peuvent consulter les comptes. Il s’en étonne, mais il confond la loi.” Un argument “peu crédible”, aux yeux d’Ahmed El Khannouss, Molenium ayant établi son siège social à l’administration molenbeekoise.

Les couteaux semblent donc tirés, mais pourquoi au juste ? Rares sont les Molenbeekois ayant entendu parler de Molenium. “Quand je suis arrivé, je n’ai trouvé qu’un dossier presque vide, justifie Amet Gjanaj. Mais on va compléter l’action de redynamisation qui arrive avec le CRU (Contrat de Rénovation Urbaine, NdlR) dans le quartier Étangs Noirs.”

Enfin, l’échevin socialiste déplore “des procédés indignes d’un politicien, Ahmed El Khannouss ne parle jamais de politique”. Le concerné répond “les faits, rien que les faits”. Ça tombe bien, car si plainte il y a, c’est sur les faits que la justice se penchera.