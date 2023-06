La coprésidente d’Ecolo quitte la commune. Elle déménage à la Ville de Bruxelles. elle démissionnera de son mandat communal.

”Mon départ n’est pas un choix politique mais un choix de vie. Je cherchais à déménager et j’ai trouvé une opportunité pour un appartement dans le Pentagone. C’est dans un quartier agréable à vivre qui n’est pas très loin du canal et de Molenbeek. C’est un quartier avec une forte mixité culturelle, ce qui est très important pour moi”, explique l’écologiste à nos confrères. “Il y a des cafés de ‘bobos' et des snacks très ‘populos'. C’est un quartier qui correspond à mes valeurs avec des parcs rénovés à proximité par Zoubida Jellab et une mobilité qui s’améliore grâce à Bart Dhondt.”

Candidate aux prochaines élections communales ?

Aux élections communales d’octobre 2024, Benoît Hellings, Zoubida Jellab et Bart Dhondt seront les têtes de liste à Bruxelles. “Je suis à disposition de la locale. Je n’arrive pas pour réclamer quoi que ce soit. Les têtes de liste ont ma confiance et mon soutien”, assure la coprésidente.