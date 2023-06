La musique en fête dans tous les quartiers de Bruxelles : demandez le programme

L’épicentre de la Fête de la Musique à Bruxelles se déplace de quelques kilomètres en 2023 : c’est désormais le parc du Cinquantenaire qui accueille les deux plus grosses scènes de l’événement. Deux affiches sont programmées. Vendredi, une soirée éclectique avec du rock psyché turc (Lalalar), des riffs hennuyers (Endless Dive) et du reggae français (Dub Inc.). Samedi, rebelote avec une progra variée et familiale dès l’après-midi, passant de la pop au rap : An Pierlé, Rive, Rori, Charles, Isha, Yellowstrap ou le rappeur marseillais Soso Maness. Nouveauté : un 3e podium (baptisé “Nosono”) caressera les oreilles les plus sensibles avec un son acoustique les deux jours (Jawhar, Alek et les Japonaises, Bini, Sura, etc.) Des animations sont prévues pour les kets.