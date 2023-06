À Koekelberg, l’échevine Groen de la Mobilité Marie Bijnens sera tête de liste en 2024 : la ministre Tinne Van der Straeten en dernière position

À lire aussi

Échevine en 2018 jusqu’à la formation de la Vivaldi et son départ pour le poste de ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten occupera la dernière place de la liste.

”On aimerait à nouveau retourner en coalition pour avancer sur nos projets”, indique la tête de liste. Parmi ces projets, un plan de mobilité Good Move.

En 2018, les Verts avaient décroché quatre sièges sur 27. Loin derrière le MR (12) et le PS (9). Ecolo-Groen était finalement entrée dans la majorité regroupant le PS et le CDH, et avait décroché trois postes d’échevins. Alors quel partenaire rêvé des Verts koekelbergeois : le PS d’Ahmed Laaouej ou le MR de Renaud Fleusus ? “Peu importe, tant qu’on poursuit nos priorités. Ce sont les projets qui sont importants.”