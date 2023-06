Ce week-end à Bruxelles, Fête de la Musique, fait de société et faites des bonnes affaires

Fête de la Musique dans tous les quartiers

- ©Fête de la Musique

L’épicentre de la Fête de la Musique à Bruxelles se déplace de quelques kilomètres : c’est désormais le parc du Cinquantenaire qui accueille les deux plus grosses scènes de l’événement. Deux affiches sont programmées. Vendredi, une soirée éclectique avec du rock psyché turc (Lalalar), des riffs hennuyers (Endless Dive) et du reggae français (Dub Inc.). Samedi, rebelote avec une progra variée et familiale dès l’après-midi, passant de la pop au rap : An Pierlé, Rive, Rori, Charles, Isha, Yellowstrap ou le rappeur marseillais Soso Maness. Nouveauté : un 3e podium (baptisé “Nosono”) caressera les oreilles les plus sensibles avec un son acoustique les deux jours (Jawhar, Alek et les Japonaises, Bini, Sura…) Des animations sont prévues pour les kets.

Évidemment, la Fête de la Musique se danse aussi partout dans Bruxelles. Vendredi, c’est Jazz Jette June place Reine Astrid dès 17h30. Au menu : Le Moustachu, Euforro, Les Anchoises et NKM. Ambiance festive tendance jazz, world et club garantie. Vendredi encore : grosse soirée de concerts au Brass à Forest. Samedi, c’est Koekelberg qui rameute les fans de TiiwTiiw, l’artiste bruxellois le plus écouté sur YouTube avec plus d’1 milliard de vues, soit plus qu’Angèle, Damso et Roméo Elvis réunis ! Rendez-vous dès 12h place Henri Vanhuffel pour ceux qui ne connaissent pas cette star d’origine marocaine. Chez les voisins de Molenbeek, le programme est énorme de vendredi à dimanche avec 3 affiches rap et hip-hop, world et chorale à la Maison des Cultures, les tambours de Fanfakids dans les rues, une collab entre enfants, jeunes musiciens classiques et Lorenzo Gatto à la Grande Halle ou de la musique de chambre à LaVallée.

Citons enfin des concerts vendredi place Van Meenen à Saint-Gilles ou à Uccle (Uccle Street Sessions, place Homère Goosens, Bourdon et place Saint-Job) vendredi, samedi au Senghor à Etterbeek, place Morichar à Saint-Gilles encore ou parvis Sainte-Alix à Woluwe-Saint-Pierre (Fugu Mango, Colt) ou dimanche à Anderlecht (métro Aumale). Sans oublier la tonitruante progra rock dur et electro de la Brasserie de la Mule à Schaerbeek, l’affolante déferlante de musique urbaine (afro, pop, rock, rap, jazz, trap ou r’n’b) prévue les 3 jours au mOtownConcerts à Saint-Josse ou la grosse fête populaire bien broleuse dans les Marolles dimanche.

100 % sans parole

- ©Visueel Festival Visuel

Berchem-Sainte-Agathe reste muette… d’admiration ce week-end, qui marque le retour de son événement dédié au cirque et aux arts de la rue. Le concept du Visueel Festival Visuel est bien vu : une programmation 100 % sans parole. De quoi parler autant aux francophones qu’aux néerlandophones, et puis aussi à tous les autres habitants de notre cosmopolite capitale. Lors de cette 18e édition mitonnée par les centres culturels Archipel 19 et De Kroon, vous verrez “des trampolines mouvants, des enfants téméraires, des murs qui tournent et des portes qui flottent”. Le programme est gourmand : il prévoit une quinzaine de spectacles et installations, dont certains ont lieu en continu, qui vous baladeront dans des lieux verts et l’ambiance village du nord de Bruxelles.

+“ Visueel Festival Visuel “, ce dimanche 25 juin dès 14h au GCDe Kroon et alentours, rue J.B. Vandendriesch 19, 1082 Berchem-Sainte-Agathe, gratuit mais certains spectacles se jouent à jauge limitée

Poésie au park

- ©Park Poétik

Le Park Poétik revient émerveiller Saint-Gilles et Forest cet été. Le lancement de ces animations estivales ambulantes, c’est ce dimanche 25 juin 2023 avec la Parade Poétik. Celle-ci s’élance du Marais Wiels à 13h. Direction la place Bethléem à 15h puis la place du Jeu de Balle à 16h où les participants se mêleront aux joyeux lurons de Sounds of Marolles, fanfare participative qui rehaussera la Fête de la Musique d’un grain de folie. Direction enfin les bassins de Sainte-Catherine où la parade accostera vers 18h30. Thème du jour : l’eau. Plus généralement, Park Poétik se veut le successeur du regretté festival SuperVliegSuperMouche. Tout l’été se succéderont des fiestas (mini-festivals place Bethléem et avenue du Roi), des animations “surprises” dans les rues des deux communes (concerts, parades, théâtre…), des émissions de radio de quartier en live et des découvertes autour de l’eau “qui coule invisible dans la ville”. Le calendrier n’est pas figé, mais reprend déjà les dates essentielles. Et tout se joue dans un joyeux mélange français-néerlandais. Tof !

+“Parade Poétik”, ce dimanche 25 juin 2023 à 13h à partir du Marais Wiels. “Park Poétik”, tout l’été dans l’espace publique de Saint-Gilles et Forest.

Miroir de notre société sexiste

- ©Parlement bruxellois

103 tenues portées par les victimes de viol au moment des faits sont exposées depuis ce 20 juin au Parlement bruxellois. L’expo choc “What were you wearing ?” (”Que portiez-vous ?”) prend à bras-le-corps cette problématique complexe en illustrant cette question encore bien trop souvent posée lors des dépôts de plainte des victimes de viol et agression sexuelle. Et qui transforme ces victimes, femmes et filles, en coupables. Après le siège des Nations Unies à New York, ces vêtements, évidemment tout ce qu’il y a de plus banals, sont montrés dans la salle des glaces. Un miroir de notre société encore tellement inégalitaire.

+“What were you wearing ?” (”Que portiez-vous ?”), jusqu’au samedi 1er juillet 2023 au Parlement bruxellois (rue du Lombard 69 à 1000 Bruxelles), de 9 à 17h en semaine et de 10 à 17h le samedi, gratuit. Pour des raisons de sécurité, les visiteurs devront montrer leur carte d’identité à l’accueil.

Les chevaliers font le siège à Uccle

- ©Commune d'Uccle

L’Ukkelbeek, on vous le donne en mile, coule à Uccle. Ce week-end, la commune du sud bruxellois célèbre son ruisseau (quasiment 100 % souterrain désormais) avec des réjouissances… médiévales. Pas si bête pour un territoire dont l’histoire remonte à l’époque carolingienne et qui a vu quelques-uns des plus prestigieux blasons de Belgique établir fief dans ses vallées. Chevaliers, archers, forgerons, trouvères, potiers, tisserands, armuriers, selliers, tailleurs de pierre… : c’est toute une mesnie du Moyen Âge qui plante son campement dans le parc de Wolvendael. Tandis que jongleurs, cracheurs de feu et bouffons esbaudiront l’auguste assemblée entre deux joutes à la hache ou à la pique par d’authentiques gaillards et guerrières en cotte de mailles, et avant le concert de rock celtique, nul doute que quelqu’aubergiste y abreuvera les soiffards pour arroser dignement les cochonnailles.

+“ Fêtes de l’Ukkelbeek “, du 23 au 25 juin, parc de Wolvendael, gratuit.

Brocantes au raz du sol et shopping dans les nuages

- ©Stockel Square

Amateur de bonnes affaires ? Cinq rendez-vous pour vous ce week-end. La brocante de l’Altitude Cent reste une des plus grandes du genre à Bruxelles. Autour de l’église du haut de Forest, ce sont 500 exposants qui déballeront leurs caisses à bananes ce dimanche 25 juin 2023 : la bonne affaire vous attend dans les rues en étoile descendant vers le parc. Du côté d’Etterbeek, on se baladera à la braderie du quartier des Tongres vendredi et samedi. Le dimanche 25 juin, direction le quartier Thieffry : les commerçants prévoient 200 stands pour la brocante annuelle. Vous cherchez un vélo en seconde main ? Cycloperativa organise une “fietsbrocante” ce même dimanche à la Porte de Ninove. Enfin, le Stockel Square fête ses 40 ans ce samedi 24 juin avec “une journée de surprises et d’animations”. Sommet de la journée : une nacelle qui emmènera les visiteurs à 60m de hauteur pour “une vue imprenable” sur le shopping de Woluwe-Saint-Pierre.