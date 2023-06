La député bruxelloise Ecolo Magali Plovie désignée à la Cour Constitutionnelle

La députée bruxelloise Magali Plovie a été désignée par le Sénat à la Cour Constitutionnelle. La nouvelle a été annoncée par la coprésidente d’Ecolo et néo-Bruxelloise Rajae Maouane sur Twitter. Cette désignation met fin à une véritable saga opposant le MR et Ecolo. Pour mémoire, la première candidate, Zakia Khattabi, avait subi la fronde du MR et n’avait finalement pas eu les faveurs de la majorité des sénateurs.