Ouvert depuis 2013 sur le plateau du Heysel, le Palais 12 propose l'organisation de concerts et événements belges et internationaux. La salle de spectacle qui peut accueillir jusqu'à 15.000 personnes va toutefois changer de nom suite à un partenariat entre l'asbl Brussels Expo et la banque ING Belgique, scellé jusqu'en 2030. Le Palais 12 deviendra l'ING Arena à partir de septembre 2023, et ce pour les sept prochaines années.

Ce partenariat permettra de "consolider nos atouts et développer de nouvelles initiatives", estime Denis Delforge, directeur de Brussels Expo. "Je me réjouis du nouvel élan que nous donnons aujourd'hui à ce partenariat", ajoute le bourgmestre de la Ville de Bruxelles et président du conseil d'administration de Brussels Expo, Philippe Close.