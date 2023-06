Près de 110.000 visiteurs, l’expo Bond In Motion a cartonné à Bruxelles et ferme ses portes ce 25 juin avant de rejoindre Prague

C’était un sacré pari. Il est amplement réussi. L’exposition " Bond in Motion ", montée de toutes pièces par le duo Stéphane Pisane et Pierre Lalmand dans le Palais 1 du Heysel, a accueilli près de 110… visiteurs. Outre les visiteurs individuels, l'évenement a accueilli 3.000 guests lors de soirées et a été le théâtre de 16 events.