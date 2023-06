Présumés faux en écriture : la commune de Molenbeek porte plainte contre El Khannouss pour diffamation

Le temps n’était déjà pas au beau fixe entre Ahmed El Khannouss et la majorité molenbeekoise, et des nuages – judiciaires cette fois – viennent noircir au tableau. Mercredi, La Dernière Heure annonçait que le conseiller communal portait plainte contre X pour faux en écriture. La cause : un e-mail signé en son nom convoquant les membres du Conseil d’Administration de l’ASBL œuvrant pour le commerce local COM2MOLEM (aujourd’hui appelée Molenium) pour la passation des dossiers et des statuts suite aux élections communales de 2018 perdues par le CDH d’El Khannouss, et consacrant Amet Gjanaj (PS) à sa place.