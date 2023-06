Westland Shopping, Lotto Park et étangs de la Pede, presque 2000 participants aux 12 km d’Anderlecht (Photos)

Les coureurs des 12 km se sont élancés vers 19 h du parc Astrid pour traverser l’ouest de la commune. Première étape, le Westland Shopping. Le peloton défile devant les grandes enseignes et les clients intrigués par l’événement. Pas le temps de faire une pause shopping pour les sportifs qui se dirigent rapidement vers Neerpede. L’occasion de s’évader dans l’un des rares derniers espaces ruraux de la région bruxelloise. Les chaussures de running frappent les chemins pavés ou ceux de boue. Les coureurs, eux, déjà suants, croisent le regard des quelques vaches interloquées.

©JEAN LUC FLEMAL

Arrivés aux étangs de la Pede, petit moment fraîcheur avant d’attaquer les derniers kilomètres et la montée vers le mythique Lotto Park. Le stade anderlechtois devient le phare de la fin de la course. Un tour de de terrain s’impose, comme une célébration sans public dans les tribunes mais avec une bonne ambiance entre les sportifs. Enfin vient le retour au point de départ, dans le parc Astrid.

©JEAN LUC FLEMAL

Chez les hommes c’est Mourad El Matougui qui terminera la boucle en premier en 42 minutes 42. Pour les femmes, c’est Lara Moreels qui passera la ligne d’arrivée en première avec 56 minutes 34.

En résumé :12 kilomètres très verts pour les 1 000 finishers.

D’autres s’étaient inscrits pour l’un des trois autres parcours proposés : un 5 km plus urbain qui ne manque pas les incontournables Westland shopping et Lotto Park, et deux courses pour les enfants. Pour l'occasion même le bourgmestre s'est frotté au parcours de 5 km.