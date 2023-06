58, le plus grand rooftop de Belgique avec vue panoramique sur tout Bruxelles a ouvert ses portes (PHOTOS)

C’est très certainement le rooftop le plus impressionnant de Bruxelles, si pas du pays. 58 – c’est son nom – trône au sommet du nouveau centre administratif de la Ville de Bruxelles, en plein cœur de la capitale. Il offre une vue panoramique incomparable sur la région bruxelloise. Géré par le trio LO-Group, Jardins suspendus et Les Filles, ce très vaste espace sera ouvert au grand public midi et soir, week-end compris.