”Anderlecht est en faillite” – Pas du tout selon l’échevine aux Finances mais la région une nouvelle fois appelée à la rescousse

Interrogée, l’échevine en charge des Finances, Elke Roex (Vooruit) rassure, “faillite n’est pas déficit, l’exercice 2023 est présenté à l’équilibre. Nous avons compté beaucoup de non-valeurs en 2022 (recettes inscrites au budget mais non perçues) et nous avons aussi prévu des provisions de sécurité. De plus les nouvelles taxes communales entreront en vigueur pour 2023. La commune demandera aussi en décembre l’intervention financière de la région pour combler son déficit cumulé (10.6 millions d’euros). Avec cette demande, elle devra fournir un nouveau plan triennal de finances, ce qui avait pourtant été fait déjà l’an passé. “On va s’appuyer sur le plan en cours et rajouter une année avec une attention particulière pour les dépenses de liées à la zone de police et au CPAS. L’intervention demandée la région est plus une précaution.”

La vente des terrains communaux a aussi été étudiée, elle est “nécessaire pour poursuivre les investissements notamment de rénovation dans les autres bâtiments communaux. “On n’avait tous simplement pas les fonds pour tout géré” complète Fathia El Ikdimi, mais ce n’est pas de gaîté de cœur.

Tutelle laxiste ?

La question se pose tout de même du rôle de l’inspecteur régional censé contrôler les comptes de la commune. En interne dans la majorité, on nous explique que la situation date d’il y a plusieurs mandatures. “C’est simplement le changement d’inspecteur il y a un an et demi qui nous a ouvert les yeux. On a par exemple eu des embauches où des subsides nous avaient été promis mais au final on a tout payé sur fonds propre.”

Faux selon l’échevine aux finances qui a repris la compétence l’an passé, une semaine avant de valider le budget. Un changement d’attribution qui avait alors été vu par beaucoup comme un passage de patate chaude de la part du bourgmestre Fabrice Cumps (PS).

Un autre élu complète : “on a ajouté des non-valeurs qui creusent beaucoup 2022 mais pourquoi ne l’a-t-on pas fait avant ? On aurait peut-être des exercices un peu moins bon avant mais ça aurait lissé l’effort.” Certains ont donc le sentiment qu’Anderlecht a fait l’autruche du budget.

Un élu de la majorité va même jusqu’à parler d’une possible complaisance envers le bourgmestre anciennement aux Finances de la part de l’ancien contrôleur de la tutelle régionale. “Avant la compétence régionale de tutelle sur les pouvoirs locaux était aux mains du PS, maintenant ça a changé…” Des propos tempérés par d’autres qui notent surtout le travail “excellent” de l’actuel inspecteur “qui a des propositions parfois dures mais réaliste – qui fait parfaitement bien son travail, par rapport à l’ancien que d’aucuns jugent moins dures, moins professionnel, voire absent.”