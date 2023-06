Les refuges bruxellois ont accueilli 40 % d’animaux en moins en 2022 mais la situation des chats errants reste “dramatique”

”Parfois, on nous appelle pour deux chats errants, on en découvre vingt !”

”Nous recevons entre deux et trois fois plus de demandes de sauvetage cette année par rapport à l’année passée”, insiste-t-elle. “La situation est dramatique. Les refuges sont saturés. Dans notre refuge, nous avons près de 300 chats. Je refuse jusqu’à 25 demandes de prise en charge chaque jour. C’est ingérable.” Selon elle, ce fléau invisible concerne surtout les communes de Schaerbeek, Laeken, Anderlecht et Molenbeek-Saint-Jean. Invisible ? “Parce qu’on ne voit pas les chats errants. Ils sortent la nuit, ne connaissent pas le contact humain.” Témoin, leur action du moment sur le Port de Bruxelles. “On a nous appelées pour un chat sauvage. Nous arrivons avec notre cage et notre caméra nocturne. Nous avons repéré huit chats sauvages. Parfois, on nous appelle pour deux chats, on en découvre vingt !”

Même ressenti chez Veeweyde, le grand refuge situé à Anderlecht. “En ce moment, nous recevons beaucoup d’appels pour des abandons de chats et de chiens. Entre 10 et 15 par jour. Comme nous sommes toujours complets, nous les renvoyons vers d’autres refuges. Alors les propriétaires font le tour des refuges de Belgique” Certainement eux aussi complets. Principaux concernés : les staffs et les bergers malinois. “Ces chiens ont des besoins importants, physiquement et mentalement. Si ces besoins ne sont pas rencontrés, ces chiens développent des troubles du comportement. On doit alors rattraper avec nos éducateurs, comportementalistes. Cela prend des mois. Raison pour laquelle nous sommes toujours complets.”

En 2022, plus de 4000 animaux recueillis dans les neuf refuges agréés

D’après le rapport annuel sur les neuf refuges agréés bruxellois, la situation tend pourtant à s’améliorer : moins d’animaux recueillis et moins d’animaux adoptés par rapport aux années précédentes. En 2022, ces refuges agréés ont recueilli 4111 animaux. Avec ceux présents l’année précédente, 5070 animaux sont passés dans les neuf refuges. C’est 40 % de moins qu’en 2019.

Près d’un tiers des animaux recueillis dans les refuges bruxellois a été abandonné. Les plus grosses arrivées d’animaux errants, abandonnés ou cédés par leur propriétaire se déroulent entre les mois de juin et octobre. “Ceci s’explique par une forte arrivée de chatons et, dans une moindre mesure, de chats adultes. Les adoptions de chats atteignent par ailleurs un pic en août, septembre et octobre”, explique le rapport de Bruxelles Environnement. 42 % des animaux accueillis en refuge l’an passé erraient. Et un quart a été cédé par leurs propriétaires.

Les animaux recueillis dans les refuges bruxellois en 2022. ©BRUXELLES ENVIRONNEMENT

Assez logiquement, les chats représentent la plus grosse catégorie d’animaux présents dans les refuges : 56 % de la faune recueillie. 80 % d’entre eux sont adoptés. Même sort assez rassurant pour les chiens (18 % des animaux recueillis) : 78 % d’entre eux sont adoptés. Néanmoins, malgré l’évolution de la législation bruxelloise, de très nombreux chats arrivent non castrés ou stérilisés dans les refuges. Seuls 20 % des chats recueillis par les refuges l’étaient l’an passé, contre 18 % en 2021. “Cela reste insuffisant”, commente le ministre bruxellois en charge du Bien-Être animal Bernard Clerfayt (Défi). “C’est pourquoi, dans le cadre du renforcement de la législation sur la stérilisation et l’identification des chats, j’ai décidé d’imposer aux refuges la stérilisation de tous les chats transitant chez eux.” A la sortie des refuges, 85 % des chats sont castrés ou stérilisés. Au 1er mars prochain, 100 % le seront, nouvelle législation oblige. Autre problème de taille : seul un chat recueilli sur dix est identifié.

661 animaux euthanasiés dont 110 chats, 8 chiens et 519 oiseaux

L’année 2022 a par ailleurs vécu une recrudescence des euthanasies, liée à une forte augmentation des euthanasies des oiseaux sauvages et, dans une moindre mesure, des animaux domestiques. Il s’agit, dans ce dernier cas, de pigeons de ville, domestiqués mais non adoptables. Au total, 661 animaux passés par les 9 refuges bruxellois l’année passée ont dû être euthanasiés, ressort-il du rapport annuel de Bruxelles Environnement. Soit 16 % des animaux recueillis dans les refuges. La très grande majorité des animaux euthanasiés sont des oiseaux (près de 8 euthanasies sur 10, soit 519 ou la moitié des oiseaux recueillis). Viennent ensuite les chats (15 %, soit 110 ou 5 % de la population de chats recueillis). Tandis que 8 chiens, 17 reptiles, quatre lapins et cinq rongeurs ont dû être euthanasiés. À une certaine époque, les refuges étaient obligés d’euthanasier des chats faute de place, ce n’est plus le cas. Cause principale si l’on retire les oiseaux de la donne : la maladie (88 %).