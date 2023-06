La zone de police Midi au courant des propos racistes du policier impliqué dans la mort d’Adil depuis octobre

À lire aussi

”Le lundi 27 février à 5h13 du matin, je reçois un long mail d’une Inspectrice principale de la zone intitulé “Harcèlement sur le lieu de travail/demande d’intervention “. Elle me dit être harcelée par sa hiérarchie et me demande d’intervenir auprès du Chef de corps. Dans ce long mail, dans lequel elle décrit en détail sa situation, elle écrit “Je n’avais jamais été confrontée à un chef qui occulte des faits de racisme, de violences policières et autres manquements”, sans plus de précisions”, raconte le bourgmestre socialiste sur sa page Facebook. À ce moment-là, Fabrice Cumps rencontre Jurgen De Landsheere pour faire le point sur la situation, et l’histoire semble s’arrêter là. Ce ne sera qu’en mai, après les révélations dans la presse des propos problématiques du policier impliqué dans la mort d’Adil, que la policière revient vers le bourgmestre, se plaignant d’être accusée d’avoir fait fuiter les informations au grand public. Le bourgmestre d’Anderlecht, explique que le mail du 19 octobre, lui, ne lui a jamais été destiné. “On m’accuse donc aujourd’hui de ne pas avoir réagi à des propos noyés dans une annexe à un mail dont ce n’était pas l’objet, dont le contenu ne faisait aucunement référence à cette annexe.” Certes, mais qui l’a reçu, donc, ce fameux mail ? “C’est en interne.”

Des fonctionnaires bien placés dans la zone étaient donc au courant des propos problématiques, “mais il y a des différences entre le document du 19 octobre et les révélations dans la presse”, affirme le chef de corps De Landsheere, qui parle d’un “conflit privé en interne que l’on règle depuis”. Pour Anas Amara, militant contre les violences policières, “le véritable enjeu, c’est que malgré les différents niveaux d’interpellation, les plaintes de la policière restent lettre morte. À part renvoyer vers les instances compétentes en matière de harcèlement, personne ne fait rien”.