De son entrée jusqu’à son esplanade, le parc présentait pléthore d’animations, comme une petite scène intimiste où se produisait la chanteuse Gabrielle Verleyen devant une cinquantaine de personnes. “C’est très sympa, confie l’artiste, d’autant plus quand les gens s’arrêtent pour écouter une inconnue, c’est gratifiant.”

Bruxelles - Parc du Cinquantenaire: Fête de la musique 2023 - Gabrielle Verleyen en concert. A Bruxelles le 24 juin 2023 ©JC Guillaume

Pierre, valentine et une ribambelle de gamins sont venus profiter de l’évènement également. Woluwéens, ce beau-frère et sa belle-sœur estiment qu’il y “a déjà pas mal de choses culturelles” en région bruxelloise et qui permettent en même temps de profiter des espaces verts, mais n’ont évidemment pas manqué cette occasion. Les gamins qui les accompagnaient, eux, étaient émerveillés par un spectacle autour des bulles de savon, “et d’un dragon qui crachait du feu par le nez !”

Le samedi soir, ce sont les stars du rap Limsa d’Aulnay, Soso Maness mais surtout les Bruxellois Isha et Primero qui ont enflammé le parc du Cinquantenaire.

Au total, plus de cinquante communes de la Fédération Wallonie Bruxelles ont participé à cet événement 100 % gratuit avec une progression mêlant autant les activités pour le jeune public, les fans de pop, de rock ou de jazz.