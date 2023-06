Flow, la seule piscine en plein air de Bruxelles, rouvre son bassin le 5 juillet

Comment ça marche. Pour profiter du bassin, il faut réserver en ligne, max trois jours avant votre visite, et choisir un créneau horaire d’une durée de 45 minutes. Si vous réservez sur place, c’est gratuit. Si vous réservez en ligne, une mini participation aux frais vous sera demandée. Les réservations en ligne s’ouvriront le 4 juillet. Il est possible de réserver pour six personnes en une fois maximum. Les organisateurs conseillent d’arriver au moins 20 minutes avant votre créneau. Chaque jour, Flow propose entre 6 et 8 créneaux de baignade. Dès 13h, jusqu’à 19h, selon les activités annexes organisées.

Une foule d’activités

Outre le bain, Flow propose également des cours de yoga, de qi-gong gong et d’aquagym, des séances de natation le matin. Et offre des créneaux de natation pour les femmes. Plus précisément, les matinées du mardi au vendredi sont dédiées aux organisations qui peuvent réserver gratuitement la baignade en groupe via une page de réservation séparée. Le week-end, il y a des cours de natation le matin et un créneau horaire est réservé aux femmes le samedi. Pour les plus matinaux, un créneau est ouvert les mardis et jeudi de 8h30 à 10h30. Cette activité sera à nouveau combinée avec des cours de yoga et de qi-gong. Le mercredi soir, tout le monde est invité à des cours d’aquagym

Les abords de la piscine seront encore le théâtre d’activités culturelles : concerts, fêtes, contes pour enfants, débats sur des thèmes liés à l’eau, danse et performances artistiques. Flow organisera également deux visites le long du canal.

Quelques règles de base.

Dans la zone de baignade et la piscine les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte en maillot de bain. Avant de plonger dans la piscine, douche obligatoire.

Les haut-parleurs Bluetooth et sonos portables sont interdites. Il est interdit de fumer, de consommer de l’alcool dans l’espace de baignade ni de manger, même un chewing-gum. Les animaux sont interdits à l’exception des chiens d’assistance. Sont également interdits les jeux dangereux tels que : s’asseoir ou se tenir sur les épaules de l’autre, se pousser dans l’eau ou se tenir sous l’eau. Il est interdit de plonger dans la piscine par les côtés. Tandis que l’utilisation de ballons (gonflables) et de matériel de jeu n’est autorisée qu’après accord du maître-nageur responsable. Enfin, photos et vidéos sont proscrites dans la zone de baignade.

Une eau traitée biologiquement, de la crème solaire écologique gratuite

Cette année, Flow traitera l’eau de sa piscine de façon biologique. Plus de chlore mais des filtres biologiques où des plantes et des micro-organismes garantissent la qualité de l’eau. Les équipements seront quant à eux pourvus avec une électricité verte fournie par Bolt. Dans cette même veine, les toilettes seront sèches tandis que chaque nageur recevra un tube de crème solaire écologique.

L’accès à la piscine est gratuit. Néanmoins, si l’envie vous prend de soutenir le projet, Flow vous propose de devenir supporter en achetant un billet au prix qui vous convient.

Toutes les informations sur les horaires, activités, règles, etc. se trouvent sur le site web de Flow.