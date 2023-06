Un voleur jette un liquide aux yeux de sa victime à la gare Bruxelles-Midi: la police lance un avis de recherche après le vol avec violence

Le mercredi 15 février 2023 vers 4h30, deux hommes ont commis un vol avec violences à la gare de Bruxelles-Midi.

Dans la zone d’attente des trajets internationaux de la gare, un individu s’est adressé à un couple. Pendant ce temps, son comparse a dérobé le téléphone portable de l’homme sans qu’il s’en aperçoive. Des passants ont alerté le couple du vol et l’homme s’est lancé à la poursuite des suspects. Le suspect qui avait distrait la victime a donné une fausse piste de fuite de son comparse mais la victime a vu le voleur s’éloigner de la gare et l’a suivi. Dans la rue Bara, la victime a rattrapé le suspect qui lui a jeté un liquide inconnu au visage, le blessant aux yeux.

L’individu qui avait distrait le couple, a rejoint la victime et les deux suspects ont pris la fuite.

Le 1er suspect mesure environ 1m75 et est de corpulence normale. Il a les cheveux noirs et une barbe. Au moment des faits, il portait un pantalon noir, une veste noire à capuche avec une inscription blanche sur la poitrine, des chaussures blanches et une casquette. Il était en possession d’un sac à dos noir et blanc. Il s’exprimait en anglais avec la victime.

Ces deux hommes sont les suspects d'un vol avec violence à la gare de Bruxelles-Midi en février 2023. ©Police Fédérale

Le 2e suspect mesure environ 1m95 et est de corpulence normale. Il a des cheveux noirs et une barbe. Au moment des faits, il portait un pantalon en jeans foncé, une veste matelassée noire et des baskets noires. Il était en possession d’une béquille ou d’une canne. Il s’exprimait en français avec la victime et dans une autre langue avec son comparse.

Ces deux hommes sont les suspects d'un vol avec violence à la gare de Bruxelles-Midi en février 2023. ©Police Fédérale

Les deux hommes semblaient négligés.

Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300.

Cet avis est disponible sur www.police.be.