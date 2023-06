Concert suspendu, spike-ball et espaces verts… Bruxelles transforme ses “plaisirs d’hiver” en “plaisirs d’été” : voici le programme estival

Delphine Houba (PS), Benoit Hellings (Ecolo) et Fabian Maingain (Défi) présentaient ce mardi matin l’évènement majeur bruxellois qui se tiendra du 14 juillet au 6 août sur l’ensemble du territoire de la Ville. “Plaisirs d’été”, un nom qui n’a bien sûr pas été choisi au hasard. “On a décidé de garder une marque qui gagne”, assure l’échevine socialiste des Grands Évènements et de la Culture. Le concept : “une approche scénographique transversale homogène pour un concept qui fait jour sous la forme d’un grand jardin urbain”. Les places De Brouckère et Fontainas seront alors transformées en des espaces verts (aux allures très modernes), de quoi donner des idées à Anaïs Maes (one.brussels), la nouvelle échevine de l’Urbanisme suite au départ d’Ans Persoons au secrétariat d’État pour remplacer Pascal Smet.