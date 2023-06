Délabré et tagué, le pavillon du Parc Elisabeth à Koekelberg va connaître une véritable métamorphose : voici à quoi ressemblera le bâtiment (PHOTOS)

”L’état de sécurité ne permet actuellement plus de l’utiliser. Or il y a une vraie envie d’en faire un lieu de vie. Il y a toujours énormément de personnes et de familles dans le parc, qui répond à un vrai besoin des habitants du quartier”, nous explique l’échevine Muriel de Viron (Ecolo), qui parle du pavillon Vanaudenhove comme un “bijou local”.

Le lieu sera divisé en deux espaces. Le rez-de-chaussée sera exploité par la commune pour des “activités socioclturelles pour une meilleure cohésion sociale”. “Les modalités doivent encore définies.” L’étage sera quant à lui utilisé par les gardiens du parc, sous la tutelle de Bruxelles Environnement. Si la Région est à l’initiative du projet, la moitié du budget sera assumée par la commune de la basilique. Le cahier des charges pour le marché des travaux vient d’ailleurs d’être approuvé ce lundi par le conseil koekelbergeois.

Notons que le permis avait été délivré par Urban voilà plus d’un an… mais le dossier a pris du retard. Les autorités koekelbergeoises espèrent une fin des travaux pour 2025.

