Des fissures dans plusieurs autres palais du Heysel

Le palais 1 ne nécessite pas de travaux urgents et profonds. Dans le palais 2, la plupart des travaux de sécurisation ont été effectués. Des barrières Nadar ont été installées le long de la façade afin d’interdire le passage des visiteurs sous la corniche. Afin d’”éviter la chute de pierres bleues”, un échafaudage et des étançons ont été placés sous les pierres bleues. Là aussi, la stabilité des six mâts accueillant les drapeaux “est affaiblie” à cause des pierres bleues fissurées. L’audit impose d’en vérifier le “risque de chute”.

À lire aussi

Enfin, le filet sous le péristyle a été vérifié et purgé. Sur les façades latérales gauche et droite, des morceaux de briques et de béton tombent côté enceinte et côté voirie extérieure. Des grilles empêchant le passage des visiteurs ont été installées. L’audit propose de “tout sonder, en priorité du côté de Néo, du bureau de police et de la voirie.” Le vitrage en toiture du Palais 2 n’est lui aussi en mauvais état et présente un risque potentiel de chute dans la sous-toiture. À vérifier et remplacer si nécessaire.

Dans le palais 3, l’audit a constaté des fissures, des joints ouverts dans les pierres bleues. Et suggère de “soutenir ces pierres au-dessus de l’entrée à l’aide de poutre de soutènement.”

Le palais 4 est lui aussi entouré de barrières. Une décision prise suite au “retrait d’un élément de pierre bleue lors du sondage”. L’audit a constaté des “fissures” dans les pierres bleues avec un “risque de chute au niveau du couronnement de la façade, des éléments décoratifs, des supports de mâts et des couvre-murs.” Un échafaudage a été installé sur la façade, qui a été étançonnée. Toutes les pierres bleues de la façade avant doivent être sondées.

Des filets ont été ou seront placés à divers endroits à l’intérieur du palais 5. Dans ce même palais 5, l’urgence est désormais au remplacement des vitres cassées de la cage d’escalier. Un filet de sécurité a été placé sur les trois façades avant du palais afin de sécuriser l’accès visiteurs.

Un coût de 5 millions d’euros

Le palais 6 est lui aussi équipé de barrières. Sa façade présente des fissures dans les pierres bleues, avec un “risque de chute au niveau du couronnement de la façade, des éléments décoratifs, des supports des mâts et des couvre-murs. Toutes les vitres cassées ou déjà retirées doivent être remplacées.

Dans le palais 7, l’audit suggère de sonder la corniche en urgence afin d’éviter la chute de morceaux de béton sur la tête des employés et ouvriers du service plantations et de placer un filet de chantier empêchant l’accès à la façade du palais 7.

Pas de problèmes urgents dans les palais 8, 9 et dans le patio si ce n’est le remplacement de certaines vitres de la toiture et du restaurant pas des vitres en verre armé.

Le palais 10 doit lui aussi être protégé par des barrières. Le passage sous corniche est interdit tandis que la stabilité des six mâts à drapeaux est affaiblie. L’audit propose d’installer des échafaudages sur la façade avant de rétablir l’accès au palais, suggère de sonder le plafond du hall d’entrée, d’interdire l’accès au vitrage de la salle Ambassador.

Pas grand-chose pour le palais 11 si ce n’est l’installation d’un garde-corps afin d’interdire l’accès direct aux vitres.

Pour mémoire, la sécurisation urgente des palais du Heysel a été budgétisée à 5 millions d’euros, “ce afin de pouvoir continuer les activités jusqu’à une rénovation en profondeur et à la réalisation d’un masterplan”, a expliqué le collège échevinal bruxellois. Interpellé par le conseiller David Weytsman (MR) en conseil communal ce soir, le bourgmestre Philippe Close (PS) a confirmé le montant de 5 millions d’euros pour les travaux d’urgence. “En tant que propriétaire des bâtiments, nous intervenons pour aider Brussels Expo dans son fonctionnement et sur certains investissements”, a répondu le socialiste.

Au total, la Ville de Bruxelles aura injecté 22 millions d’euros depuis le début de la législature pour maintenir l’ASBL Brussels Expo à flot, suite à la crise Covid notamment, et pour la sécurisation des palais. “C’est beaucoup”, a reconnu Philippe Close. “Mais c’est moins que plusieurs autres pays européens. Pour le moment, c’est vrai. C’est la Ville qui porte seule.”